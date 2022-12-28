搶福袋限量200袋 中友百貨新春福袋明起搶先開賣

迎接兔年，台中市中友百貨明起搶先開賣超萌新春福袋，限量200袋，只要消費3688元，即可以1880元購得最夯醜白兔聯名款福袋。中友今年針對不同會員等級，推出金、銀二款限量福袋，每袋內容物價值不同，但大獎均朝「減碳、智能科技」規劃，金級福袋最大獎即為市價近9萬元的「Super Soco TSX電動機車」。此外，人人還能參加「玩金門加碼抽」。大年初一就等你來試手氣博好運。
記者金武鳯/台中報導
中友百貨福袋年年都採用行李箱包裝，今年經調查顧客最想擁有的行李箱後，確定採用「醜白兔限定行李箱」當外包裝，外型可愛逗趣又實用。當天單筆消費滿3,688元，即可以1,880元購得最夯「醜白兔聯名款行李箱福袋」外，福袋內容物價值都很超值，金福袋最低超過8888元，銀福袋超過6888元。
此外，福袋獎品非常豐富，金級福袋最大獎有市價89,900元的「Super Soco TSX電動機車」、銀級福袋大獎有市價33980/28980元的「OVO-4k HDR QLED量子點智慧聯網顯示器65型/55型」、市價30,888元的「SAMSUNG Galaxy Z Flip4折疊手機」、市價19,800元的OSIM智能腿樂樂等好禮。
針對購買福袋的會員，再加碼推出「玩金門加碼抽」：1/22(日)~1/31(二)期間凡完成福袋領取，人人有機會獲得金門金湖飯店－菁英湖景雙人房住宿券，市價17,460元，共2名，明年2月1日抽出。
中友百貨企劃處經理簡聰政表示，今年所推出的福袋除了高CP值，更多了「減碳、智能科技」獎項，數量有限，欲購從速。111年即將結束，中友家族點數也即將歸零，提醒消費者趁最後幾天趕緊使用手上的家族點數，以免錯失自己的權益。12/29開始的壓歲檔期也推出當日單筆滿3000元贈送家族點數400點。