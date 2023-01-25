森林女妖或海上精怪？斯拉夫美人魚最愛吸引男人撓癢致死

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另一種型態的美人魚露莎卡則住在河邊的蘆葦中，神話傳說裡頭，她們是沒有受洗而死去的孩子或淹死的女人，個性相較之下較為活潑淘氣，愛玩樂與嬉鬧，且也有著秀麗外表，常棲息在河邊、湖邊、沼澤邊。平時遵從大地之母、婦女保護神莫科什（Мокошь）的指令，教導婦女從事各種縫紉、紡紗、做飯等家務。
某些地區的傳說中，森林魯薩爾卡只有正面是美麗的，它的背面則是一具敞開的屍體，往裡可以看到它的內臟，而這種森林魯薩爾卡相當害怕苦艾草，所以帶一點苦艾草穿過森林是過去斯拉夫地區人們保護自己的一種方式。俄國文豪普希金也有一首詩〈露莎卡〉，描述一位隱士被一水仙引誘而消失於水中的故事。
美人魚露莎卡則被為捷克作曲家德譜成歌劇，故事中她愛上了一個來湖邊狩獵的王子，所以想要變成人，故事類似人們熟知的《小美人魚》，王子最後拒絕了無法說話、變成人形的露莎卡，露莎卡變成了住在湖底深處的水鬼（bludička），當誘惑人類溺死的時侯才會現形。
發現真相的王子則再度來到湖邊，當他感受到露莎卡的存在並呼喚她時。他告訴已經變成水鬼的露莎卡希望她能親吻他，即使他知道這個吻代表著死亡。歌劇的最後，露莎卡感謝王子讓他經歷過人間的愛，將他的靈魂薦予上帝，自己則回到那幽暗的湖底。