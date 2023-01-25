最強寒流來襲！韓國收假遇暴雪　濟州機場476航班全停飛

森林女妖或海上精怪？斯拉夫美人魚最愛吸引男人撓癢致死

▲捷克作曲家德沃夏克所作之歌劇《露沙卡》（Rusalka）正是斯拉夫神話中的水仙（左）。（圖／美聯社／達志影像）
▲捷克作曲家德沃夏克所作之歌劇《露沙卡》（Rusalka）正是斯拉夫神話中的水仙（左）。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

俄羅斯與烏克蘭的歷史複雜難解，不過他們承襲了一定程度的文化脈絡，有些故事與神話就這麼一起被人們訴說、紀錄、歌詠了下來，其中以女性形象出現，大量出沒在森林與湖畔的美麗生物就是露沙卡（或魯薩爾卡）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
森林魯薩爾卡（rusałka），就像她的名字一樣，住在森林裡，而不是湖岸和河岸旁。如同平常水中居住的水生露沙卡一樣，森林魯薩爾卡往往以「美麗的年輕女子」形象出現。她穿著單薄的衣服、戴著花環，用容貌和歌聲把年輕人吸引到荒野中。傳說中在她們會將負心漢從懸崖邊把他們推下去，或者對他們不斷撓癢將其折磨致死。

另一種型態的美人魚露莎卡則住在河邊的蘆葦中，神話傳說裡頭，她們是沒有受洗而死去的孩子或淹死的女人，個性相較之下較為活潑淘氣，愛玩樂與嬉鬧，且也有著秀麗外表，常棲息在河邊、湖邊、沼澤邊。平時遵從大地之母、婦女保護神莫科什（Мокошь）的指令，教導婦女從事各種縫紉、紡紗、做飯等家務。

▲維托爾德·普魯士科夫斯基（Witold Pruszkowski）的《魯薩爾卡》。（圖／克拉科夫國家博物館，維基 CC ）
▲維托爾德·普魯士科夫斯基（Witold Pruszkowski）的《魯薩爾卡》。（圖／克拉科夫國家博物館，維基 CC ）
某些地區的傳說中，森林魯薩爾卡只有正面是美麗的，它的背面則是一具敞開的屍體，往裡可以看到它的內臟，而這種森林魯薩爾卡相當害怕苦艾草，所以帶一點苦艾草穿過森林是過去斯拉夫地區人們保護自己的一種方式。俄國文豪普希金也有一首詩〈露莎卡〉，描述一位隱士被一水仙引誘而消失於水中的故事。

美人魚露莎卡則被為捷克作曲家德譜成歌劇，故事中她愛上了一個來湖邊狩獵的王子，所以想要變成人，故事類似人們熟知的《小美人魚》，王子最後拒絕了無法說話、變成人形的露莎卡，露莎卡變成了住在湖底深處的水鬼（bludička），當誘惑人類溺死的時侯才會現形。

發現真相的王子則再度來到湖邊，當他感受到露莎卡的存在並呼喚她時。他告訴已經變成水鬼的露莎卡希望她能親吻他，即使他知道這個吻代表著死亡。歌劇的最後，露莎卡感謝王子讓他經歷過人間的愛，將他的靈魂薦予上帝，自己則回到那幽暗的湖底。

日本、歐盟陸續提入境限制　中國外交部：不應搞政治操弄

歐盟也跟進！擬要求中國航班配戴口罩、登機前進行篩檢

赴韓快篩陽性卻潛逃！中國籍遊客「拒絕隔離」落跑遭緝捕

破產潮恐延續！英國2022年商店倒閉數創5年新高

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀