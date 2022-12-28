名家論壇》鄭仲嵐／中國威嚇持續　日本加重西南群島防衛

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首先是日本防衛省在27日證實，未來將在距離台灣僅約110公里的與那國島上部署地對空飛彈部隊、並擴大駐軍規模。顯示日本意欲強化西南群島（從奄美大島至南端八重山群島）防禦系統的決心。其中也包含中國對台灣持續加大軍事威脅、以及應對沖繩縣部分領海持續遭到中國海警公務船出入的情況。
其中，防衛省為了整建與那國島上的駐軍部隊官舍及武器庫等設施，已決定收購與那國島東側約18萬0000平方公尺土地，並編列預算納入明年2023年度提案中。在過去數年，日本已經編列預算，依序派遣沿岸監視隊、陸上自衛隊、2022年4月起更是配屬航空自衛隊的警戒隊。
先前與那國島，才在12月初進行飛彈襲擊的防空演習，不少島上居民參與演練。11月中旬時，自衛隊的機動戰鬥車更是首度「登島」在當地的公路上行駛，引發正反兩極評價。但事實上，自從8月美國眾議院議長裴洛西訪台，中國在實施軍演時飛彈射入與那國島的經濟海域時，日本就持續在當地進行部屬。
防衛費用增額成為共識
此外，日本在先前12月23日也在國會正式決議2023年的總預算案，防衛費用也出現歷史性地大幅增加，來到6兆8219億日圓、比前一年整整增加1兆4214億日圓。過去日本用了整整30年才增加一兆防衛費用的幅度，結果在短短一年就直接再增加一兆，顯示出日本面對鄰近局勢威嚇的警戒。
其中，先前日本國內也曾議論是否要從稅收中增加「防衛費增稅」，並挪用部分三一一大地震「復興稅」等，一度引發相當大的討論。甚至岸田曾經在閉門會議中提及防衛增稅是「國民的責任」等一席話，更是讓各大節目對此熱議，最後讓官方撤回發言。官方也定調國防增稅將從法人、香菸與復興稅等三方面部分挪用，平息爭端。
眼見國防增稅話題持續延燒，自民黨政調會會長萩生田光一，12月25日在接受富士電視台訪問時，就認為如果為了增加國防費用、而決定並國民身上增稅，那勢必要透過民意決定，並建議可以先解散一次眾議院進行改選。
日本首相岸田文雄則是順勢呼應此事，在27日於BS-TBS播出的節目中表示「希望2024年之後的適當時間」開始進行防衛增稅，並直言稱「希望在增稅開始之前進行下一次選舉」，等到明年國會開議後，朝野將就防衛費增稅進行攻防。但無論如何，日本的防衛提升已經是朝野共識，只是差在最後金額與徵收方式。
違反洩密正式予以處罰
而在日本加緊防衛政策的腳步時，也對軍事情報的洩密與否更加以把關。26日時日本防衛省也大動作召開記者會，稱日本防衛省於26日宣布，一名前海上自衛隊情報業務群司令、現任職於幹部學校的一等海佐井上高志（54歲），涉嫌洩漏《特定秘密保護法》中規定的「特定機密」，在經過決議後正式予以懲戒再免職。
根據其違反內容，井上高志因為受於前上司的人情壓力，因此跟前上司在神奈川縣橫須賀市自衛隊司令部，單獨與其會面並進行簡報達3次。雖然沒有給予簡報紙本資料，但也無法證實該上司是否將情報傳遞給第三方。後來此事被其他同僚揭發，甚至傳出美方也知情，讓防衛省決定壯士斷腕。
過去日本並未有明確的洩密違反規定，直到2014年日本制定《特定秘密保護法》後，才對於洩密有較嚴格定義，但一直沒有正式實施。這次的裁決也給了日本自衛隊各階層一個很好的範例。特別是在台灣面對中國的威脅，過去對於退伍的軍人有嚴格的規範，但是在電子化的時代，未來如何防範，這次案例也可給台灣當作參考。
無可諱言的是，日本面對東亞中俄、以及北韓的威脅，已經全面提升防衛態勢、並將於未來5年逐步擴大防衛預算。雖然財源尚且需要逐步批准，但是意志已經愈來愈堅定。台灣則是在恢復過去一年役期後，預計也將逐步強化整體國防、民防戰力等，未來成效如何，也同時考驗全民對於保衛民主自由制度的堅定。
●作者：鄭仲嵐／BBC中文、德國之聲中文等外媒駐東京特約記者，作品見諸於台灣、英國及日本媒體。
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