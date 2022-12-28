台中市寶光宮天上聖母 圓滿完成10天9夜遶境盛事

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由彭湖返回台灣後，再由南部分堂龍天堂協辦南部六甲鄉龜港里遶境祈福，夜晚家家戶戶置香案祈求土地婆與媽祖保佑，沿途煙火四射，小鄉里難得如此熱鬧。之後由分堂玄武堂協辦台中清水梧棲大甲繞境，加入玄天上帝武轎百人齊繞境，以及全台唯一廖府千歲（廖添丁）女乩身走入清水菜市場，發送添丁發財發財金，並為民眾祈福，都讓遶境出巡活動場場精彩。
值得一提的是，女信徒巾幗不讓鬚眉，她們擔任扛轎手，不管在途徑北港大橋，或者進廟扛轎喊著“進歐！”，一群女孩高喊一、二、三一起來，聲勢壯大。尤其是12月10日在澎湖晚上遶境期間，路上遇上大雨、強風、上下坡路途難行，但大家互相打氣、彼此照顧鼓勵，行程絲毫未受影響。即使途中遭遇寒流侵襲，信眾依然堅定意志，頂著冷冽寒氣，堅定護送媽祖神轎往前走！
寶光宮每一年出巡，均遵循天上聖母慈悲行願，弟子皆需走訪老人院、或者老人照護機構，今年首度行腳三家老人長照機構，包括台南合豐園、太子宮老人養護中心、台中敬馨養護機構，媽祖神轎親自走訪園區，由年輕弟子現場表演帶動氣氛，帶上平安符及信眾發心捐贈的加菜金，以及宮主田乃文為其祈福等活動，看到許多行動不便的長者，因此面露笑容或者含淚向媽祖祈福，場面讓人感動。
天上聖母出巡10天9夜期間，沿路受到很多關注；諸如獲得百年宮廟前輩們提點，讓我們受益匪淺。對於此行有年輕人投入傳承，他們也倍感欣慰。寶光宮田乃文宮主表示，本宮遶境出巡活動，乃為執行天上聖母慈悲濟世使命，並將道教小法文化傳承，期能復興佛教、道教相依且並蓄發揚之精神。
總幹事林彥廷則表示，一路上給予支持與幫助的人很多，例如素昧平生的澎湖南甲海靈殿，無私協助借轎子與轎班支援；還有前往佛光山迎請佛祖，心保法師親自主持，讚許媽祖的慈悲願行；另分堂龍天堂莊顯倉堂主、分堂玄武堂陳冠宏主任委員，以及眾多贊捐此行的功德主，不畏辛勞的弟子們等等，要感謝的人實在太多了，更堅定我們信仰媽祖的心，也為此行圓滿感恩不己。