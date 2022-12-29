美國也祭限制！來自中港澳旅客　需有搭機前2日陰性證明

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不只美國，其他國家如印度、日本、義大利等，也都已經針對中國旅客制定相關的入境管制措施，如日本首相岸田文雄27日就宣布，自30日零時起，對來自中國的入境者加強檢疫措施，除了必需持有3劑疫苗接種證明或72小時內PCR檢測陰性證明之外，入境時也將強制檢疫，若檢測為陽性將強制隔離7天；義大利也規定來自中國的旅客須接受強制篩檢。
美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，除了直飛班機，透過第3國中轉與過境美國的旅客，同樣須遵守篩檢新規；不過旅客如果在出發前超過10天曾確診，則可出示康復證明，以代替病毒檢測結果。
美國CDC並補充道，會持續監控狀況，必要時調整相關做法。
對於多國陸續向從中國入境者採取限制，中國外交部發言人汪文斌聲稱，當前需要的是各方科學抗疫，攜手共進，保障各國人員安全往來，維護全球產業鏈和供應鏈穩定，推動世界經濟恢復健康增長；並批評近期「個別西方媒體抹黑中國疫情防控政策調整」，是充滿偏見的炒作抹黑、別有用心的政治操弄。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。