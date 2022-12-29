驚！日本疫情單日415死創新高　林氏璧籲赴日須做好3件事

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林氏璧接著提到日本疫情狀況，12月27日新增21萬6219例確診，新增415例死亡病例，是三年來首度單日新增逾400例，創下新高。另外，救護車載運患者遭醫療機構拒絕收治逾3次的「急救困難案例」，最近一週在日本主要城市的52處消防本部統計共有6800件，也創史上新高，其中疑似感染新冠的件數為2130件，較前一週增加21％。
隨著接下來進入連假，人群移動後感染恐會擴大，加上就是隨時間過去疫苗效力降低，免疫逃逸更強的BQ.1持續增加，種種因素都讓日本媒體擔心，日本政府目前也認為還沒有滿足讓新冠降級為流感的條件，要看年後的感染狀況再做修正。
林氏璧最後提醒，「寒假有去日本計畫的朋友，請檢視自己的疫苗施打狀態，建議要帶基本的症狀治療藥物，體溫計，快篩等同行，有重症風險者請考慮保有給付新冠確診醫療的旅行平安險。回台灣後，也請務必注意自我健康管理。」（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。