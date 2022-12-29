女隊員正翻天！台東「2023消防員月曆」供下載　網狂讚

驚！日本疫情單日415死創新高　林氏璧籲赴日須做好3件事

▲日本目前正邁入第八波疫情，12月27日單日新增415人死亡，創新冠流行三年來的新高。圖為福岡機場。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本目前正邁入第八波疫情，12月27日單日新增415人死亡，創新冠流行三年來的新高。圖為福岡機場。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

近期國內疫情升溫，而中國政府放寬封控措施後，疫情發展也引發外界憂心。包括台灣在內，許多國家都已對中國入境旅客祭出管制措施。不過其實，日本目前也正邁入第八波疫情，12月27日單日新增415人死亡，創新冠流行三年來的新高。對此，前台大感染科醫師林氏璧提醒，寒假有去日本計畫的朋友，務必要注意自我健康管理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林氏璧在臉書發文表示，「在台灣的大家好像覺得疫情已經離我們遠去，很多人都在籌畫出國行程」，但其實日本從11月開始進入第八波疫情，進入12月以BQ家族為主，針對任何未知變數都要小心以對。

林氏璧接著提到日本疫情狀況，12月27日新增21萬6219例確診，新增415例死亡病例，是三年來首度單日新增逾400例，創下新高。另外，救護車載運患者遭醫療機構拒絕收治逾3次的「急救困難案例」，最近一週在日本主要城市的52處消防本部統計共有6800件，也創史上新高，其中疑似感染新冠的件數為2130件，較前一週增加21％。

隨著接下來進入連假，人群移動後感染恐會擴大，加上就是隨時間過去疫苗效力降低，免疫逃逸更強的BQ.1持續增加，種種因素都讓日本媒體擔心，日本政府目前也認為還沒有滿足讓新冠降級為流感的條件，要看年後的感染狀況再做修正。

林氏璧最後提醒，「寒假有去日本計畫的朋友，請檢視自己的疫苗施打狀態，建議要帶基本的症狀治療藥物，體溫計，快篩等同行，有重症風險者請考慮保有給付新冠確診醫療的旅行平安險。回台灣後，也請務必注意自我健康管理。」（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

嘉義母子雙亡！陳屍屋內屋外　跌倒撞頭與心肌梗塞釀悲劇

新店斷水斷電公寓深夜火警！獨居男獲救　疑抽菸不慎導致

中國入境旅客將實施唾液PCR採檢　薛瑞元：監測變異株

未繳停車費卡擋桿被叭暴怒！板橋男撂5煞　持刀砍人釀2傷

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀