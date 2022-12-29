爆太魯閣做假見證被打臉？王瑞玲反擊：沒符合條件怎麼訂
宋逸民主導的教會「藝起發光」爭議連環爆，前教友、資深醫藥記者王瑞玲指出教會去年藉花蓮太魯閣號出軌事件營造「假見證」，而一名工作人員秀出自己的筆記本，稱原本的確被通知要搭太魯閣列車，最後一刻才改搭遊覽車，王瑞玲今（29日）凌晨發文反擊，指根本不符合資格，該如何訂票，「你當連假的遊覽車都是UBER嗎？」
娛樂中心／綜合報導
稱臨時支援教會花蓮活動的工作人員，27日在臉書表示，死亡列車是9:28發生事故，當天確實有訂到12:58的太魯閣號列車，直至最後一刻才改成搭遊覽車，並附上筆記本記著火車發車時間的照片，「確實有訂到太魯閣號車票，然後才改搭遊覽車，而非謠言所說的『本來就要搭遊覽車，看到火車出事才故意沾上邊』」。
該位工作人員說跟宋牧師不熟，也不是教會成員，不了解內幕也不清楚教友實際相處情況，「裡面怎麼吵、發生什麼事我無法置喙，如果說大家都被通知的，我寫在本子上的太魯閣號不存在，只是為了加油添醋、加強醜化對方形象的話，我就覺得這太過分了」！
針對被工作人員打臉，王瑞玲也不是省油的燈，她轉發當時花蓮清明返鄉專車購票的新聞，內容報導購票須符合花蓮縣縣民資格、返鄉專車為實名制、限本人搭乘等相關規定，火大表示：「當記者，不要隨便當，有證據，再來對大眾說話！！早就知道沒辦法訂2021年4月3日的車票（應為4月2日），沒有符合條件，怎麼訂？連當地政府都沒辦法幫忙！！你當連假的遊覽車都是UBER嗎？」