FTX破產事件台灣成重災區　民眾黨團：數發部應有所作為

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吳欣盈表示，全球第二大虛擬資產交易所 FTX破產，根據民間自救會統計，台灣30萬受害者多是年輕學生與小資族，2022年「台灣金融生活調查」也顯示年輕世代金融風險抵抗力比2年前退步、金融素養低落，報告提到：「年輕世代收入不高，認為投資是增加收入最快的方式，有多餘現金時總是優先考慮投資。」然而年輕世代常常忽視投資風險，FTX事件就凸顯金融教育的重要。
吳欣盈指出，目前108課綱除了商管學群以外，高中以下金融理財教育大多只有理論上的經濟學，幾乎沒有提到實務金融理財及退休規劃。然而青年剛踏入社會收入較低，常優先考慮投資，更容易落入金融投資的陷阱。警政署統計今年1月到11月，台灣29歲以下的詐騙受害人共18,524人，佔所有年齡層比例39.3%，教育部與金管會應該跨部會合作，設計金融理財教育課程並納入義務教育，可以比照大學必修的學術倫理線上課程，解決師資與時數的限制，不讓FTX事件慘況重演。
張其祿表示，面對加密貨幣風險，台灣制度要更完備，才能防止類似事件一再發生。以日本為例，依照網站流量統計，日本受FTX破產危機衝擊程度是世界第三高，不過因為日本金融廳設有加密貨幣經營執照、制定營運規則，這一個多月來FTX日本分公司仍持續向投資人發布客戶資產管理情況、行政機關處理進度與償還工作進度，這些都是台灣投資人缺少的制度性保障。
張其祿直言，台灣對虛擬資產風險的警覺程度遠遠落後於世界，G20今年峇里島峰會重申，虛擬資產業務應依「相同業務、相同風險、相同規範」原則進行監管，並寫進G20領導人宣言，監管虛擬資產已經成為世界主要國家的共識，但台灣僅有《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》規範境內交易，境外交易只能呼籲投資人自行評估，根本無法可管，呼籲政府應儘速研議納管辦法，同步進行中央銀行數位貨幣（CBDC）研發，提供安全穩定的數位交易選項。
陳琬惠表示，FTX破產台灣估計有30萬人以上受害，金管會與證期局卻聯合發布聲明，強調已多次提醒，充分展現出金融監管機構對日益龐大的加密貨幣交易，竟是用民眾自行投資的不管、非金管會核准的不管、境外的平台不管的「三不管」態度全面卸責。中央銀行報告甚至罕見表態，提醒「未來主管機關對虛擬資產等高風險的投資，宜適度漸進納管」，虛擬交易市場日漸龐大，政府應盡快研議虛擬資產納管，而非雙手一攤，放任投資人風險自負。
陳琬惠指出，今年9月數位部長唐鳳風光接受媒體採訪時曾說：「數位部也將發行NFT進行正面的運用，避免外界誤會NFT只能拿去做不好的事。」可見唐鳳部長對虛擬資產也有一定研究，而且數位部設有數位產業署負責「數位經濟相關產業之政策規劃及法規研擬」，然而對於這次FTX破產危機，數位部就像隱形一樣毫無作為，呼籲數位部盡職責，為台灣數位經濟發展做出實質貢獻。
民眾黨團呼籲，低薪一直是年輕人的痛，政府不該把投資失敗「繳學費」當作理所當然，中央有責任將正確金融素養向下扎根，面對日益擴大的虛擬交易市場，相關單位更要盡快提出具體監管措施，與世界接軌，保護國人的財產，避免未來FTX類似案件再次發生。