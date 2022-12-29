名家論壇》黃創夏／中立國瑞典恢復徵兵，台灣呢？

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但是，人類的歷史卻從來沒有過，因為不敢戰、不備戰的地方卻可以倖存，只有準備禦敵的投入越充分，展現犯我者必誅的絕對能力，反而可以確保太平！
備戰，才是反戰的唯一方法！
例如，國際公認的「中立國」瑞典，只要察覺國際上有侵略者出現，立刻備戰以避戰！
眾所皆知，俄羅斯在2014年併吞主權原屬烏克蘭的克里米亞、凸顯擴張野心，距離克里米亞遙遠的瑞典立刻警覺要整軍經武了，有一個惡鄰居，任何最壞情況都該預做準備，因此2015年瑞典雖然是中立國，也立即啟動兵力問題總檢討。
當時瑞典國防部統計，在那時瑞典施行全募兵制度下，預估2016年新兵召募人數比預期減少1,000多人、後備部隊距離應有員額也短缺7,000多人，瑞典正陷入自主防衛陷入人力不足的重大國安危機。
瑞典政府當機立斷，取消已經實施七年的全募兵制，自2018年恢復徵兵制，且男、女性國民都要服役。瑞典政府也清點及增設防空避難設施，讓國民遭遇攻擊時能有安全去處。
連中立國面對遠方的可能威脅，都能當機立斷，整軍經武，這才是真正確保人民免於戰火的負責任政府，他們內部也沒有一大堆奇怪的人，一再說正常人聽不懂的話！
毫不諱言，豈止是台海兩岸，西太平洋擴大到印太地區，都是「兵凶戰危」！
婦孺皆知，造成這樣兵凶戰危的緊張局面之元兇，不是蔡英文、不是岸田文雄、也不是拜登，就是一個窮兵黷武的狂徒：中南海的習近平。
請趙少康還有那些一直製造「年輕人上戰場」的特定媒體和相關政客先搞清楚，「2027年以前，解放軍可能攻台」這樣的警告，並不是美國或日本，更不是中華民國台灣的政府刻意營造的，那是習近平在中共二十大之後，取得連任的對解放軍全軍的第一道軍令：「2027年前要達到能夠進攻台灣的準備！」
此時此刻，美國通過高達「8580億美元」的史上最高年度國防預算，積極要在2023年在西太平洋強化部署，進行「太平洋威懾倡議」讓習近平知道攻台必定會得不償失；而日本和南韓也擴大軍費和擴大軍隊規模，大家都只有一個目的：備戰才能避戰，展現肌肉嚇阻解放軍的蠢動！
這樣的局面之下，如果台灣還是只會「歲月靜好」，「自己的國家別人救」的躺平和擺爛，怎麼能夠讓盟友安心？
睽違了745天（比當年我服滿兩年整的預官役還久的時間，嘆），蔡英文總統終於站到第一線，宣示台灣整軍經武、保鄉衛土的第一步，恢復「義務役一年」針對訓練方式和「戰、備分離」（志願役守在第一線進行重曾嚇阻、灘岸殲滅和源頭打擊，義務役後第二線保家衛國）的「兵改」方案，台灣啟動「自己國家自己救」的大業。
光這樣並不夠！
「兵改」充其量只是整軍經武，保家衛國的起點，真正的關鍵和瓶頸是如何同步進行更大規模的「官改」？
將那些認知不堅定、心態不健全、還有被長期軍校腐敗傳統綑綁的陋規和陋習的帶隊軍官與帶隊士官養成教育，同步進行切合時事變革的改革，至關重要！
例如，這些年仍有許多軍隊軍官的「共諜案」和「洩密案」，這些犯案者往往都是「校字級」軍官，年紀頂多都是五十歲上下，都是出生在台灣、成長在台灣，其實在他們身上並沒有當年那批逃難來台者的鄉愁；他們十來歲時，台灣就已經解嚴了，其實也沒有受到太多真正箝制思想的舊黨國教育。
但是，為什麼他們還是認知不清？
那個可能是「超穩定封閉的官校系統」怎麼會教育出如此的帶兵官？
這些都必須嚴肅檢討，否則就算是兵改了，由這批搞不清腦袋在想什麼帶兵官領軍，令人擔心。
更何況，除了軍校的養成教育需要重整之外，外在有解放軍無所不用其極的「紅色滲透」，還有趙少康和特定媒體的扭曲兵凶戰危元凶的所謂「反戰」，都將會是台灣如果真的面對侵略時，戰場上的抵抗意志和反擊能力的莫大考驗！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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