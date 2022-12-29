綠敗選直指林智堅　王鴻薇轟：蔡英文沒為全黨挺抄襲道歉

我是廣告 請繼續往下閱讀
王鴻薇質疑，林智堅有對論文抄襲、敗壞學術倫理、說謊硬拗道歉嗎？當然沒有，絲毫沒有悔意，只是因被民進黨當作戰犯，不得不做的危機處理。
至於對手吳怡農稱，民進黨的還稅於民跟國民黨不一樣，國民黨是政治操作，王鴻薇說，吳怡農對她的政見指教，她已經不想回應了，她提出還稅於民，而民進黨立委爭相呼應，吳怡農大概很尷尬、很難堪，不過事實證明可行，甚至行政院開始動起來，事實勝於雄辯，吳怡農政見口水她不想回應了。
有關1月4日政見會，仍沒有辯論、交叉提問形式，王鴻薇說，這是循過去前例舉行，但辯論的大門是開著的，前提一定是有三位候選人都同意辯論，一起來辯。
王鴻薇說，吳怡農的政見是一個人的江湖，但選舉部分，吳怡農就是小英男孩，民進黨還是會傾全黨之力來幫吳怡農，因此她從沒有輕看過吳怡農，她知道自己面對的候選人，是挾著有龐大行政、政黨資源的候選人。
至於兵役延長議題，王鴻薇說，國民黨支持兵役制度改革，她過去的談話是反應很多役男父母的擔心，父母都希望孩子服兵役受到很好訓練、不要浪費時間，也希望孩子不是在兵凶戰危的時候要承擔風險，這是年輕役男父母心聲，當然要幫他們反應，民代為民喉舌，何錯之有？