獨／再戰南投立委補選？蔡培慧證實已遷戶籍

綠敗選直指林智堅　王鴻薇轟：蔡英文沒為全黨挺抄襲道歉

▲王鴻薇今日赴立法院國民黨團與立委一起召開記者會。（圖／國民黨立院黨團提供）
▲王鴻薇今日赴立法院國民黨團與立委一起召開記者會。（圖／國民黨立院黨團提供）

記者余祥／台北報導

國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇今（29）日表示，對於林智堅論文抄襲，總統蔡英文當時要求全黨挺一人，但直到現在仍然沒對這件事道歉；至於林智堅，也是因為民進黨內部把他視為戰犯，才不得不道歉，但林智堅完全沒有針對敗壞學術倫理、說謊硬拗而道歉，絲毫沒有檢討。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王鴻薇上午與國民黨立院黨團立委一起舉行「還稅於民」記者會，會後堵訪時，被問及民進黨檢討報告中提及論文抄襲是敗選原因，王鴻薇說，總統蔡英文在記者會上還繼續挺林智堅，而林智堅可能因為靠山太強了，僅僅是因為民進黨直接指名道姓稱他是敗選原因，才看到林智堅道歉。

王鴻薇質疑，林智堅有對論文抄襲、敗壞學術倫理、說謊硬拗道歉嗎？當然沒有，絲毫沒有悔意，只是因被民進黨當作戰犯，不得不做的危機處理。

至於對手吳怡農稱，民進黨的還稅於民跟國民黨不一樣，國民黨是政治操作，王鴻薇說，吳怡農對她的政見指教，她已經不想回應了，她提出還稅於民，而民進黨立委爭相呼應，吳怡農大概很尷尬、很難堪，不過事實證明可行，甚至行政院開始動起來，事實勝於雄辯，吳怡農政見口水她不想回應了。

有關1月4日政見會，仍沒有辯論、交叉提問形式，王鴻薇說，這是循過去前例舉行，但辯論的大門是開著的，前提一定是有三位候選人都同意辯論，一起來辯。

王鴻薇說，吳怡農的政見是一個人的江湖，但選舉部分，吳怡農就是小英男孩，民進黨還是會傾全黨之力來幫吳怡農，因此她從沒有輕看過吳怡農，她知道自己面對的候選人，是挾著有龐大行政、政黨資源的候選人。

至於兵役延長議題，王鴻薇說，國民黨支持兵役制度改革，她過去的談話是反應很多役男父母的擔心，父母都希望孩子服兵役受到很好訓練、不要浪費時間，也希望孩子不是在兵凶戰危的時候要承擔風險，這是年輕役男父母心聲，當然要幫他們反應，民代為民喉舌，何錯之有？

民進黨敗選檢討報告「遭唯一點名」！林智堅：願承擔責任

綠敗選檢討曝　歸因「林智堅案」沒停損、治安事件未處理

2022十大政治新聞出爐　兵役延長、林智堅論文抄襲皆上榜

蔡英文還在挺林智堅　王鴻薇：不能接受、該醒醒了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀