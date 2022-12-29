台積電3奈米擴廠 劉德音：深耕台灣、研發中心Q2開幕
台積電3奈米量產暨擴廠典禮今（29）日於南科登場，台積電董事長劉德音致詞時表示，今日3奈米量產是10幾年來供應鏈一起合作的成果，未來10年將是半導體產業快速成長的時代，台灣也會在世界經濟發展中扮演更重要的角色，他也強調公司會繼續保持技術領先，深耕台灣、持續投資並與環境共榮，並預告明（2023）年第二季台積電研發中心將在竹科正式開幕，2奈米將在新竹與台中的科學園區落腳。
記者許家禎／台南報導
台積電3奈米量產暨擴廠典禮今日於南科登場，由台積電董事長劉德音親自主持，行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、台南市長黃偉哲都是座上賓，現場還有台積電上下游供應鏈廠商一起參與。沈榮津與王美花致詞時異口同聲表示，台積電在台發展就是要破除「去台化」的議題，王美花更是再度提起去台化「門都沒有」！
劉德音致詞時表示，今日3奈米量產是10幾年來供應鏈一起合作的成果，為下一個半導體成長高峰做準備，感謝供應商與協力夥伴，見證台積但在半導體先進製程締造的里程碑。他指出3奈米應用非常廣，市場需求非常強勁，公司會繼續保持技術領先，深耕台灣、持續投資並與環境共榮。
劉德音進一步指出，台積電在美國的第二期工廠建設同步展開，是為了要加強與客戶的信任，與增加公司的成長動能。他也說未來10年將是半導體產業快速成長的時代，台灣也會在世界經濟發展中扮演更重要的角色。
為了強化客戶服務與加速半導體研發，劉德音表示明年第二季台積電研發中心將在竹科正式開幕，共有8千位研發人員，而2奈米將落腳新竹與台中的科學園區，加起來共6期工程持續進行中。他指出台積電與供應鏈上下游一同成長，從設計到製造、封裝測試，到設備到材料，將一起為世界秀出最先進製程技術、驅動未來科技創新。