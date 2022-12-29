柯規蔣不隨！蔣萬安：明年開始恢復發放1500元重陽敬老金
台北市長蔣萬安今（29）日上午前往社會局進行視察，並聽取局處人員簡報以及相關意見。而在會後接受媒體訪問時，被問到選前重要政見「恢復發放1500元重陽敬老金」，蔣萬安也宣布，已經指示社會局明年起發放1500元重陽敬老金。不過此舉也確定打破柯文哲任內，以每年歲計賸餘的多寡來彈性發放，等同「柯規蔣不隨」。
記者丁上程／台北報導
針對恢復發放1500元重陽敬老金一事，蔣萬安在接受媒體訪問時提到，台北市議會已經通過了包括重陽敬老金的自治條例，「我們一定會發放重陽敬老金，剛才在會議當中，也已經指示社會局朝向明年就發放1500元重陽敬老金來推動。」蔣萬安說，至於發放的方式，也請社會局實際了解基層里長民眾的意見，然後做完整的評估。
現場記者則追問，之前柯市府時代有針對議會通過的自治條例設計公式，並非每年一致發放1500元重陽敬老金，而是參酌每年台北市政府預算的歲計賸餘情況，視多寡來進行彈性發放。而現階段是否代表不會彈性調整，維持固定發放1500元？對此蔣萬安則表示肯定，強調剛剛已經請社會局做完整評估，「我們就是朝向明年開始就恢復發放1500元重陽敬老金的方式來推動。」