斥蔡政府還稅於民不聞不問　王鴻薇：選輸了才拿香跟拜

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謝衣鳳指出，過去新加坡、香港政府，皆有在稅收超徵時發還民眾經驗，對專家學者質疑發現金因替代性，及台灣高儲蓄率無法刺激消費，但目前對低所得家計單位而言，發現金是最簡易且行政成本最低方式，還能解決目前高空頭、利率反轉所造成低所得家庭無法平滑消費曲線，她擔憂若無法解決，未來恐造成低所得家庭嚴重社會問題。
此外，謝衣鳳也提出，今年5月衛福部計畫調高健保部分負擔方案，一般藥品及慢性要連續處方簽，調整部分負擔可多收54.8億元；調整急診部分負擔可多收1.2億元；新增收檢驗部分負擔可多收65.5億元，總計多收121.5億，將影響1300萬以上民眾，卻無法彌補2023年健保收支169億逆差。
王鴻薇表示，上周她提出還稅於民政見，朝野立委相繼呼應，事實上還稅於民之前國民黨立法院黨團就曾提出，「但是蔡政府太過於傲慢，一直不聞不問」，自她提出政見後，相信民進黨立委也聽到基層、人民聲音，所以現在成為整個立法院，甚至行政院最夯的話題，
王鴻薇指出，去年稅收超徵4000多億，今年預估超徵4500億，自2017年起除2020年稅收沒超徵，比原來估計少200多億外，「幾乎是年年超徵」；她批評，蔡政府執政六年，稅收超徵高達1.1兆天文數字，但人民與納稅人要問，這些超徵稅收到底錢花到哪去了？有花在刀口上嗎？
王鴻薇認為，很多特別預算變綁樁、綁選舉的預算，過去一年很多中央政府所補助相關建設預算，如新竹棒球場、桃園八德國民運動中心，出現大家難以想像的豆腐渣工程，所以人民要問納稅人辛苦納稅，到底錢花到哪去了？超徵是否形成政府亂花、爽花、濫發，甚至呈為特定政治人物做選舉綁樁？這是人民最關心的。
除了新加坡、香港還稅於民，王鴻薇提到今年10月美國加州也宣布了「全美最大型退稅計畫」，由於美國通貨膨脹嚴重，居民要去加油次數爆增，因此10月加州實施大型退稅，只要符合條件者，直接用存款方式存到戶頭，非常簡單讓居民因應通貨膨脹衝擊。
王鴻薇說，現傳出下周蔡總統要開國安會議，討論還稅於民計畫，她呼籲蔡政府醒一醒，談這麼久的財政、人民痛苦問題，國民黨團早就已經提出，但是民進黨卻不聞不問，直到現在選舉輸了、覺得痛了，所以現在拿香跟拜，「但我很大方，我覺得好的政策大家一起來用，只要能福國利民，對於人民有好處，我們都非常歡迎。」
國民黨團總召曾銘宗痛批，蔡政府沒把錢當錢，防疫紓困預算8400億，民眾都要排隊100元去買；前瞻基礎建設8400億，綁樁亂花錢，政府亂撒幣綁樁，不如還稅於民讓全民受惠，加上過去一年萬物齊漲，尤其雞蛋漲了30%以上，唯獨只有薪水不漲，甚至還負成長，一般民眾活部下去了，國民黨團也看不下去了。
國民黨團具體建議：一、受僱者月薪未滿3萬元者有210.7萬人，每人發放現金3萬，合計632.1億；二、低收入戶14.5萬戶，中低收入戶11萬戶，合計25.5萬戶，每戶發放現金10萬元，合計255億；三、學貸免利息，受惠人數78萬人，經費40億元。