龍邦搶泰山經營權！立委批搬銀行錢去併購 金管會將關切
龍邦以股票質押去搶泰山經營權，引發立委質疑「搬銀行錢去併購人家的公司」，要金管會強化銀行貸後管理。對此，金管會主委黃天牧今（29）日在立法院財政委員會指出，一般質押業務，銀行都是依既定程序去作，但若這事導致市場秩序有些顧慮 ，金管會會去關切實際作法，「若不符合社會期待，當然，我們要特別去關注」。
記者顏真真／台北報導
泰山經營權之爭如同連續劇般，每天有不同的劇情變化，立法院財委會今年11月就有立委要求財政部及公股行庫不得介入泰山經營權之爭，兆豐銀及彰化銀行都承諾會強化核貸用途檢視。
今日民進黨立委郭國文在財委會質詢再提到，股票質借籌錢去介入整個公司經營權，最近的例子就是龍邦利用票質押取得資金，再去搶泰山經營權，雖然公股銀行包括兆豐銀及彰銀七應該有做適當處理，但還有元大銀行、聯邦銀行、遠東銀行、板信商銀、台中商銀、上海商銀等，多起經營權之爭都是類似手法，金管會是不是應在制度上強化，檢視銀行貸後管理是否不彰。
對此，金管會主委黃天牧回應，一般的質押業務，銀行都是依既定程序去做，若這事導致市場秩序有些顧慮，「我們會關切他們實際作法」。
郭國文則說，銀行貸後管理不彰，「搬銀行錢去併購人家公司」，助長惡意併購。黃天牧則強調，「有些是市場的社會實務，有些比較不符社會期待，當然，我們要特別去關注。」