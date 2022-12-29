中國確診者「白肺照」瘋傳！醫勸別恐慌：每家醫院都會有
中國境內疫情持續升溫蔓延，導致對岸傳出有許多人出現「白肺」的症狀，恐怖名稱讓許多民眾看了就害怕，不過台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰指出，白肺其實是一種肺炎重症，正確名稱叫「急性呼吸窘迫症候群」，不只新冠疫情會導致，包括細菌性肺炎、嗆到、呼吸道感染、嚴重肺部外傷、輸血不良反應等，其實都可能導致白肺，基本上「全世界的每家醫院都有白肺」，呼籲民眾不用過度恐慌。
記者張志浩/綜合報導
蘇一峰表示，急性呼吸窘迫症候群是一種人體呼吸道嚴重的發炎反應，胸腔照射X光後，會發現患者的肺部都變得白花花的，不過臨床上許多大醫院或加護病房都有許多類似病例，自己的手頭也有在處理白肺的病人；而急性呼吸窘迫症主要影響肺泡運作，導致人體無法正常的換氣、缺氧、容易喘，嚴重甚至要插管或使用葉克膜維持生命。
蘇一峰說，會衍生急性呼吸窘迫症的疾病不只新冠肺炎，還有細菌性肺炎、呼吸道感染、肺部嚴重撞擊、輸血不良反應、吸入煙霧或化學物質、溺水、嗆到等，提醒民眾，雖然白肺字面上聽起來相當可怕，但它已是盛行已久的病症，無需將它視為新的疾病，甚至過度恐慌。
此外，為因應中國疫情，指揮中心宣布，明年元旦起至1月底，除了維持現行不開放中國觀光客來台政策外，搭乘自中國4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案來台的旅客，入境時也要於機場或港口配合採集唾液檢體進行PCR檢測。蘇一峰表示，由於台灣也正處於第三波疫情高峰，現階段該政策對台灣疫情影響不大，但指揮中心有強調是為了「防堵新的變種病毒」從中國傳入，這點絕對有所幫助。
不過蘇一峰提及，過去美國、日本等其他國家也有不少變種病的傳入的案例，但指揮中心卻沒有做過類似的措施防堵，反倒這次中國疫情大爆發才實施，蘇一峰認為，「這次的措施表面上有它存在的道理，但考量到以往案例，難免會讓人有『針對中國』的感覺存在。」無論如何，民眾還是時刻關注最新疫情動態，並做好自我防護，才是維持健康的良策。