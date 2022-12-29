抗議有效？港澳全機無人7天內曾赴大陸 可抵北海道沖繩
中國將從明年1月8日起取消入境後的核酸檢測和集中隔離，讓不少中國民眾紛紛計畫出遊，不過由於中國境內疫情爆發，已有多國祭出因應措施、收緊入境限制。日本原本宣布，30日起來自香港及中國航班，只可降落東京、大阪及名古屋等4個機場，引發香港不滿，要求日方取消這項對直飛航班的限制，而據港媒29日中午最新消息，日本政策出現轉彎。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《香港01》等港媒報導，日本政府27日宣布，30日起來自中國內地﹑香港及澳門的旅客，只能在東京成田及羽田機場﹑名古屋中部機場及大阪關西機場入境，原本有香港航班起降的北海道新千歲、福岡和沖繩那霸機場則都不在名單上。
然而，日本政府的決定引起港府及沖繩等地方不滿，擔心這會打擊當地好不容易要回升的觀光業，特別沖繩及北海道都屬港人的熱門旅遊點。
報導指出，在沖繩等地反對要求政府撤回有關政策後，日本當局今（29日）指出，若現有香港、澳門出發直航航班，航空公司確定機上並無過去7天曾逗留中國內地的旅客，則可載客入境札幌新千歲、福岡、沖繩那霸機場。
※【NOWnews 今日新聞
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