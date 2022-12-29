謝國樑裁員15%扯前朝　林右昌辦公室嗆：敢做就要敢當

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，林右昌辦公室表示，去年基隆市府沒有特別訂定檢討比例，最主要是因為林右昌考量嚴峻的防疫工作讓大家都很辛苦，但沒有訂定檢討比例，不代表各局處沒有進行人員檢討。
林辦表示，去年約聘僱與臨時人員的考績早已依程序完成，人員檢討之結果也依各級主管意見辦理，有部份不適任人員還是檢討汰換，汰換人數並非是「無」，其餘則依程序已呈報林右昌簽核予以續聘。
林右昌辦公室說，謝國樑可能誤解「檢討比例」的意思。所謂的「檢討比例」並非「強制汰換比例」，很多約聘僱或是臨時人員都是各局處重要業務承辦人員，長年表現也都很好，所以即使依檢討比例要提出人數，過去都會尊重用人單位主管意見予以繼續續聘。
林右昌辦公室指出，林右昌2014年上任時，前市長張通榮執政時期的市府約聘僱與臨時人員的檢討如今年一樣均已完成，林右昌認為他才剛上任沒幾天，當然要予以尊重。此外，2015年是林右昌上任後一年，並非政黨輪替那一年。
林右昌辦公室表示，如果新任市長謝國樑一定要重新考核，強制汰換一定比例的約聘僱人員，只能尊重祝福，但敢做就要敢當，也要負起責任。
基隆市議員張之豪也說，謝國樑為了正當化自己的「15%裁員令」，秀出一張圖。該圖表上第一格，寫「104年」、「20%」、「汰除43人」，還特別標記上「政黨輪替」，彷彿要製造出一個「藍綠都一樣」、「政黨輪替慣例」、「你砍我的人，我也砍你的人」的假平衡感。
張之豪說明，事實是林右昌用了一年，才汰除「104年度（2015年）的43人」，謝國樑只想用3天，考核、汰除是在年底。2015年底有43人被汰除，表示這43人從2014年做到2015年，做了一整年，到2015年底才不被續聘。
張之豪說，林右昌2014年底上任，所以林右昌是跟這些人共事了一整年，這43人自己沒有通過考核，所以被汰除。謝國樑跟現在要汰除的15%人共事只有3天。
張之豪說，林右昌給了約聘人員一年的時間，有客觀考核；謝國樑給了約聘人員3天的時間，無任何標準。