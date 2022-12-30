台裔企業家躍昇政治新星！楊安澤力推基本收入、自創政黨

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不過他的名聲當時只在新創圈響亮，有別於其他政壇老江湖，楊安澤當時還只是個政治素人。然而長期關注亞裔等少數族群、科技發展的他，2020年爭取民主黨總統候選人提名時，提出推行針對所有美國成年人的無條件基本收入（Universal Basic Income, UBI），以應對人工智慧、自動化快速發展對勞動力市場的挑戰。
楊安澤的政見「自由紅利」（Freedom Dividend）主張每個月給每位18歲以上的美國公民1000美金（約新台幣3萬元），無論這些人原先收入高低或是否失業，民眾可以自行選擇是否加入自由紅利，選擇加入就需要放棄一部分原有的社會福利；無條件基本收入的財源則包含額外收取10%的增值稅、向Google、Amazon這些透過人工智慧與機器人提高營收的科技公司課稅等。
楊安澤的競選口號是「人道至上（Humanity First）」，他號稱自己「不往左、不往右，而是往前（Not Left, Not Right, Forward）」，行走各地說服民眾不是無條件基本收入不是毫無章法的「大撒幣」，更幽默的以「喜歡數學的亞洲人」形象親自算給選民看，還標榜自己就是川普的反面，要「讓美國更用力思考（Make America Think Harder，MATH）」。
當時參加黨內初選，跟現任總統拜登PK的經歷讓他打開知名度，不論是來自城市或鄉村、白領或藍領階級的選民，都被這個不被路線爭執影響的台裔美國人吸引，這些鐵票支持者更自稱「楊幫（Yang Gang）」替他籌得4千萬美元資金；到了2021年1月他改拚競選紐約市長，類似的濟貧政見也替他博得高度關注與支持。
經歷過兩段競選經驗的他漸漸發現，美國政治日趨兩極化，許多選民在媒體與政黨的操弄下逐漸走向極端，但多數選民期盼的是個足夠大的第三勢力來治理。因此在今年7月，攜手前共和黨籍紐澤西州長惠特曼（Christine Todd Whitman）及前佛州共和黨聯邦眾議員喬利（David Jolly），聯手成立新政黨「前進黨」（Forward），正是與他招牌口號作為呼應，強調走溫和的中間路線。
「前進黨」號召對美國兩黨政治僵化現狀感到不滿的數百萬選民，而民調公司蓋洛普（Gallup）數據曾顯示，約有三分之二美國民眾認為有必要成立第三政黨。楊安澤表示，前進黨計畫在2024年前獲得全國各州認可，並投入總統、國會議員選舉，但最有可能表現亮眼的是地方選舉。
在槍枝管制、氣候變遷、墮胎權等充滿爭議的議題上，前進黨主張找到多數選民都能認同的方案，期望成為選民們在長期稱霸政壇的民主黨、共和黨外，另一個更讓人滿意的選擇。
不過第三勢力想真的獲得政治權力，維持在政壇地位並不容易，在美國歷史上第三政黨往往以失敗收場；在2000年總統大選期間，第三勢力的綠黨（Green Party）候選人就因為從大力支持環保運動、重視氣候變遷的民主黨候選人高爾（Al Gore）手中吸收不少選票，反而促成共和黨候選人小布希成為入主白宮、笑看鷸蚌相爭的得利漁翁。