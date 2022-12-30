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台裔企業家躍昇政治新星！楊安澤力推基本收入、自創政黨

▲台裔前美國總統參選人楊安澤（Andrew Yang）原先只是個政治素人，如今創立第三勢力「進步黨」的他有意再度叩首2024大選。（圖／美聯社／達志影像）
▲台裔前美國總統參選人楊安澤（Andrew Yang）原先只是個政治素人，如今創立第三勢力「進步黨」的他有意再度叩首2024大選。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

曾經參與2020年民主黨美國總統初選的楊安澤（Andrew Yang）是美國第二代台僑，他是第一位競選總統大位的台裔美國人，以每人每月無條件獲得1000美元的「全民基本收入」作為核心政綱在全美帶來巨大震盪。今年7月，楊安澤和跨黨派政治人物聯合組成第三勢力「進步黨」，再度引發高度關注，現在眾人都在看長期把持美國政壇的兩黨政治是否會因為這股勢力而有所改變。

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企業家楊安澤（Andrew Yang）是父母皆為台灣人的美國移民二代，他在紐約州東部城市斯克內塔第（Schenectady）出生長大，於哥倫比亞大學法學院畢業後，先從事律師、後投入商界，創辦了非營利機構「為美國創業」（Venture for America），鼓勵新創去地方創業增加就業機會、重新分配區域人才，已因此獲得歐巴馬總統關注，更被欽點為全球企業家大使。

▲台灣移民二代楊安澤宣布參選2020年美國總統。（圖／取自《Andrew Yang for President》網站）
▲台灣移民二代楊安澤宣布參選2020年美國總統。（圖／取自《Andrew Yang for President》網站）
不過他的名聲當時只在新創圈響亮，有別於其他政壇老江湖，楊安澤當時還只是個政治素人。然而長期關注亞裔等少數族群、科技發展的他，2020年爭取民主黨總統候選人提名時，提出推行針對所有美國成年人的無條件基本收入（Universal Basic Income, UBI），以應對人工智慧、自動化快速發展對勞動力市場的挑戰。

楊安澤的政見「自由紅利」（Freedom Dividend）主張每個月給每位18歲以上的美國公民1000美金（約新台幣3萬元），無論這些人原先收入高低或是否失業，民眾可以自行選擇是否加入自由紅利，選擇加入就需要放棄一部分原有的社會福利；無條件基本收入的財源則包含額外收取10%的增值稅、向Google、Amazon這些透過人工智慧與機器人提高營收的科技公司課稅等。

楊安澤的競選口號是「人道至上（Humanity First）」，他號稱自己「不往左、不往右，而是往前（Not Left, Not Right, Forward）」，行走各地說服民眾不是無條件基本收入不是毫無章法的「大撒幣」，更幽默的以「喜歡數學的亞洲人」形象親自算給選民看，還標榜自己就是川普的反面，要「讓美國更用力思考（Make America Think Harder，MATH）」。

▲紐約遊民問題在疫情期間格外棘手，參選市長的台裔企業家楊安澤昨晚在辯論會暗示精神異常的遊民「非我族類」，遭網友猛烈抨擊，也成為22日初選投票前的熱門議題。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲台裔企業家楊安澤以「川普的完全反面」形象著名。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
當時參加黨內初選，跟現任總統拜登PK的經歷讓他打開知名度，不論是來自城市或鄉村、白領或藍領階級的選民，都被這個不被路線爭執影響的台裔美國人吸引，這些鐵票支持者更自稱「楊幫（Yang Gang）」替他籌得4千萬美元資金；到了2021年1月他改拚競選紐約市長，類似的濟貧政見也替他博得高度關注與支持。

經歷過兩段競選經驗的他漸漸發現，美國政治日趨兩極化，許多選民在媒體與政黨的操弄下逐漸走向極端，但多數選民期盼的是個足夠大的第三勢力來治理。因此在今年7月，攜手前共和黨籍紐澤西州長惠特曼（Christine Todd Whitman）及前佛州共和黨聯邦眾議員喬利（David Jolly），聯手成立新政黨「前進黨」（Forward），正是與他招牌口號作為呼應，強調走溫和的中間路線。

「前進黨」號召對美國兩黨政治僵化現狀感到不滿的數百萬選民，而民調公司蓋洛普（Gallup）數據曾顯示，約有三分之二美國民眾認為有必要成立第三政黨。楊安澤表示，前進黨計畫在2024年前獲得全國各州認可，並投入總統、國會議員選舉，但最有可能表現亮眼的是地方選舉。

▲楊安澤主張對全美每個家庭每月發放1,000美元，並將提紓困金方案協助市民度過疫情。（圖／翻攝楊安澤競選網站）
▲楊安澤曾主張對全美每個家庭每月發放1,000美元，並將提紓困金方案協助市民度過疫情。（圖／翻攝楊安澤競選網站）
在槍枝管制、氣候變遷、墮胎權等充滿爭議的議題上，前進黨主張找到多數選民都能認同的方案，期望成為選民們在長期稱霸政壇的民主黨、共和黨外，另一個更讓人滿意的選擇。

不過第三勢力想真的獲得政治權力，維持在政壇地位並不容易，在美國歷史上第三政黨往往以失敗收場；在2000年總統大選期間，第三勢力的綠黨（Green Party）候選人就因為從大力支持環保運動、重視氣候變遷的民主黨候選人高爾（Al Gore）手中吸收不少選票，反而促成共和黨候選人小布希成為入主白宮、笑看鷸蚌相爭的得利漁翁。
 

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