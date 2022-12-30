從議員、市長到拜登特助　這些台裔二代在美參政表現亮眼

我是廣告 請繼續往下閱讀
2021年11月，台灣移民第2代的吳弭（Michelle Wu）當選波士頓市長，不僅成為當地首位女性，也是當地首位亞裔美國人市長。吳弭深具左派色彩，哈佛大學法學院畢業的她主張解決波士頓社會不公、都市仕紳化（gentrification）等現象，讓不少居民心甘情願自稱是「Wuniverse」的一員。
吳弭的父母在80年代從台灣移民到美國芝加哥，父親是化學工程師，但與妻子剛落戶芝加哥郊外時幾乎不會說英語。作為家中四個孩子的老大，吳弭從小就擔任起父母在美國的翻譯，出身少數族裔與弱勢族群，讓她看見波士頓兩世紀來皆由白人男性主導政壇的困境與幽暗角落。
她先是協助民主黨大將華倫（Elizabeth Warren）參選參議員，靠著助選期間的豐富經驗與人脈，吳弭成為波士頓第一個亞裔女性市議員，接著再成為波士頓首位有色人種的女性議長，奮鬥後成功的她也不忘在勝選感言中鼓勵移民子弟，同時以英文、西文、法文、中文告訴所有人，「這些都可以成為現實。」
蔡英文、韓國瑜訪美都找他 民主黨「反川大將」眾議員劉雲平
劉雲平（Ted Lieu）是川普彈劾案當中，由眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）親自欽點的9名彈劾監察人裡，唯一來自台灣家庭、具有華人背景的民主黨眾議員。台灣出生、美國長大的他，在今年期中選舉當選了眾議院民主黨黨團副主席，成為首位擔任這個職位的亞裔人士，而該職位在眾院民主黨領導階層中排名第四位。
今年51歲的劉雲平學經歷驚人，自2014年首次當選眾議員以來，參與過眾院外交事務委員會、眾院司法委員會，更是民主政策和傳播委員會的聯合主席。他有著史丹佛大學電腦科學、政治科學雙學位，以及喬治城大學法學博士的頭銜，更曾獲美國國防部軍功勳章、空軍嘉獎勳章等殊榮，可說是「文武雙全」的代表。
不過回首初來乍到的移民新鮮生活，才3歲大的劉雲平從小就得跟著省吃儉用，童年不斷受到種族歧視、霸凌的經驗讓他堅定從軍、從政的信念，從政以來也對台美議題十分關注，身為國會台灣連線一員，多次促進台美關係法案、支持台灣參與國際組織，就連2015年蔡英文以總統參選人的身分前往、2019年前高雄市長韓國瑜訪美，都曾與劉雲平會面。
拜登內閣的「中國通」 美國貿易代表戴琪
戴琪（Katherine Tai）作為經驗豐富的貿易律師，不只精通中國問題，還可以說著一口流利普通話，父母雖然皆在中國出生但在台灣長大，戴琪也在這樣的背景下對中國、台灣的關係有著別於他人的精闢見解。
從國立台灣大學畢業後留美歸化的戴琪，大部分時間在美國政府服務。2007年至2014年間，她在美國貿易代表署擔任負責中國事務的重要律師，處理美國在世界貿易組織對中國提出的爭端訴訟，其後在該署成為負責中國事務的首席法律顧問。
戴琪熟稔如何在美國、中國、台灣之間流轉，她是美國第一個擔任美國貿易代表的亞裔美國人和有色人種女性，但卻傳出曾祖父是國民黨「特務頭子」戴笠的謠言（已被否認），她也曾經在廣州生活，在廣州中山大學擔任英文教授的履歷屢屢受到聚焦。
不過戴琪總是用行動證明她尖銳且不同的觀點，例如推動民主黨對《防止強迫維吾爾勞動法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act）的支持，也曾在公開場合提及父母來自台灣的背景，並稱「很驕傲能夠代表美國在世貿組織控訴中國」。
懂得法律且善用法律的她手腕高明，在川普執政期間，戴琪盡力調解川普和眾議院長裴洛西之間的激烈衝突，更能平衡工會、環保團體、企業遊說人士各方要求，成功推動修改《北美自貿協定》為《美墨加協定》，同時滿足川普政府願望又達成民主黨要求，在拜登任內以98票贊成、無人反對的壓倒性票數通過出任美國貿易代表。
當時中國網路上更盛傳一篇題為《戴琪——比余茂春更顯赫、更危險的華人來了》的文章，將拜登任命的戴琪與川普大將蓬佩奧底下的「中國通」余茂春進行類比，預言拜登執政後對中國的策略將比過去「更有章法」，而戴琪上任後也將對中國課徵關稅視為「重要籌碼」，表示短時間內不會取消向中國貨品徵收關稅的措施，但對與中國進行貿易談判持開放態度。
繼承台獨先驅老爸意志 吳修銘出任拜登特助先禁抖音
美國哥倫比亞大學台裔教授吳修銘（Tim Wu）的背景，在所有移民台裔家庭中或許最為特殊，其父吳明達生前積極參與台獨運動，是獨派的老前輩，也曾被提報黑名單無法在台灣自由生活。出生台南的吳修銘曾說，自己承繼了父親反威權的傳統，注定與政治有不解之緣，當台灣第一次民主直選總統時，吳修銘本人就在台灣。
吳修銘在媒體、科技產業、法律等專業領域多有建樹，他曾被國家法律雜誌任定為「美國前百大最具影響力的律師」、被科學人認定為「年度前50大風雲人物」，曾在歐巴馬時期擔任聯邦貿易委員會高級顧問。
專長是反壟斷的他多次公開呼籲政府管制科技公司，不僅曾說過，他的人生使命就是「與惡霸作戰」，更在非常早期就認為臉書將對美國民主構成威脅。他於川普執政期間投書《紐約時報》表示雖不認同川普，但支持他禁用TikTok、微信的決策。他強調，當中國自己拒絕「開放網路」，禁止YouTube、WhatsApp等服務進入中國市場，就不應允許中國能反過來自由地在全球拓展網路與科技相關業務。
吳修銘隨拜登上任後便被白宮延攬加入國家經濟委員會，擔任拜登的科技與競爭政策特別助理，職務主要與美國國內科技及壟斷行為有關。當時媒體與分析人士預測，他將對科技巨擘如亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、臉書（Facebook）與谷歌（Google）等公司的規模與影響力開刀，包括與國會合作立法強化反壟斷法。如今拜登政府更全面的抵制Tiktok的政策已經推出，也驗證了他作為支持反壟斷的鷹派學者在背後操刀的結果。