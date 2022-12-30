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從議員、市長到拜登特助　這些台裔二代在美參政表現亮眼

▲近年來不少「台裔子女」在美國定居後踏上從政之路且成績斐然。圖為波士頓首位亞裔女市長吳弭（Michelle Wu）。（圖／美聯社／達志影像）
▲近年來不少「台裔子女」在美國定居後踏上從政之路且成績斐然。圖為波士頓首位亞裔女市長吳弭（Michelle Wu）。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

台灣社會有句「來來來，來台大；去去去，去美國」的諺語，彷彿到了台大、去了美國一切就能幸福圓滿，然而台灣人無論留學或移民美國背後總有些辛酸，隨著人口流動趨勢逐漸成熟，這些辛酸果實也在移民家庭開花結果，近年來就有不少「台裔子女」隨著父母離開台灣，在美國定居後踏上從政之路，展現亮眼成績外也締造歷史新頁，除了曾爭取代表民主黨參選紐約市長與美國總統的台裔美籍企業家楊安澤（Andrew Yang）外，本文盤點四位在美國表現亮眼的台裔人士，看他們如何以移民身分在美國參與政治與民主社會。

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從移民之女到市長　吳弭打破波士頓「老白男」政治圈　

2021年11月，台灣移民第2代的吳弭（Michelle Wu）當選波士頓市長，不僅成為當地首位女性，也是當地首位亞裔美國人市長。吳弭深具左派色彩，哈佛大學法學院畢業的她主張解決波士頓社會不公、都市仕紳化（gentrification）等現象，讓不少居民心甘情願自稱是「Wuniverse」的一員。

▲台灣移民第2代的吳弭（Michelle Wu）當選，成為波士頓首位亞裔女市長。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣移民第2代的吳弭（Michelle Wu）當選，成為波士頓首位亞裔女市長。（圖／美聯社／達志影像）
吳弭的父母在80年代從台灣移民到美國芝加哥，父親是化學工程師，但與妻子剛落戶芝加哥郊外時幾乎不會說英語。作為家中四個孩子的老大，吳弭從小就擔任起父母在美國的翻譯，出身少數族裔與弱勢族群，讓她看見波士頓兩世紀來皆由白人男性主導政壇的困境與幽暗角落。

她先是協助民主黨大將華倫（Elizabeth Warren）參選參議員，靠著助選期間的豐富經驗與人脈，吳弭成為波士頓第一個亞裔女性市議員，接著再成為波士頓首位有色人種的女性議長，奮鬥後成功的她也不忘在勝選感言中鼓勵移民子弟，同時以英文、西文、法文、中文告訴所有人，「這些都可以成為現實。」

蔡英文、韓國瑜訪美都找他　民主黨「反川大將」眾議員劉雲平

劉雲平（Ted Lieu）是川普彈劾案當中，由眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）親自欽點的9名彈劾監察人裡，唯一來自台灣家庭、具有華人背景的民主黨眾議員。台灣出生、美國長大的他，在今年期中選舉當選了眾議院民主黨黨團副主席，成為首位擔任這個職位的亞裔人士，而該職位在眾院民主黨領導階層中排名第四位。

▲洛杉磯地區選出的台裔聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）近日致函美國國務卿布林肯，要求美國幫助「重要盟友」台灣，在疫情失控之前，盡快讓台灣購買美國擁有的AZ疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲劉雲平（Ted Lieu）致函美國國務卿布林肯，要求美國幫助「重要盟友」台灣，在疫情失控之前，盡快讓台灣購買美國擁有的AZ疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
今年51歲的劉雲平學經歷驚人，自2014年首次當選眾議員以來，參與過眾院外交事務委員會、眾院司法委員會，更是民主政策和傳播委員會的聯合主席。他有著史丹佛大學電腦科學、政治科學雙學位，以及喬治城大學法學博士的頭銜，更曾獲美國國防部軍功勳章、空軍嘉獎勳章等殊榮，可說是「文武雙全」的代表。

不過回首初來乍到的移民新鮮生活，才3歲大的劉雲平從小就得跟著省吃儉用，童年不斷受到種族歧視、霸凌的經驗讓他堅定從軍、從政的信念，從政以來也對台美議題十分關注，身為國會台灣連線一員，多次促進台美關係法案、支持台灣參與國際組織，就連2015年蔡英文以總統參選人的身分前往、2019年前高雄市長韓國瑜訪美，都曾與劉雲平會面。

▲台裔聯邦眾議員劉雲平30日當選眾議院民主黨黨團副主席，在眾院民主黨領導階層排名第四位，成為首位擔任這個職位的亞裔人士。（圖取自RepTedLieu臉書）
▲台裔劉雲平當選眾議院民主黨黨團副主席，成為首位擔任這個職位的亞裔人士。（圖取自RepTedLieu臉書）
拜登內閣的「中國通」　美國貿易代表戴琪

戴琪（Katherine Tai）作為經驗豐富的貿易律師，不只精通中國問題，還可以說著一口流利普通話，父母雖然皆在中國出生但在台灣長大，戴琪也在這樣的背景下對中國、台灣的關係有著別於他人的精闢見解。

從國立台灣大學畢業後留美歸化的戴琪，大部分時間在美國政府服務。2007年至2014年間，她在美國貿易代表署擔任負責中國事務的重要律師，處理美國在世界貿易組織對中國提出的爭端訴訟，其後在該署成為負責中國事務的首席法律顧問。

▲美國貿易代表戴琪近日接受外媒專訪時表示，台美正在研擬如何深化及擴大雙邊貿易關係。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國貿易代表戴琪曾接受外媒專訪，提到台美研擬如何深化及擴大雙邊貿易關係。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
戴琪熟稔如何在美國、中國、台灣之間流轉，她是美國第一個擔任美國貿易代表的亞裔美國人和有色人種女性，但卻傳出曾祖父是國民黨「特務頭子」戴笠的謠言（已被否認），她也曾經在廣州生活，在廣州中山大學擔任英文教授的履歷屢屢受到聚焦。

不過戴琪總是用行動證明她尖銳且不同的觀點，例如推動民主黨對《防止強迫維吾爾勞動法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act）的支持，也曾在公開場合提及父母來自台灣的背景，並稱「很驕傲能夠代表美國在世貿組織控訴中國」。

懂得法律且善用法律的她手腕高明，在川普執政期間，戴琪盡力調解川普和眾議院長裴洛西之間的激烈衝突，更能平衡工會、環保團體、企業遊說人士各方要求，成功推動修改《北美自貿協定》為《美墨加協定》，同時滿足川普政府願望又達成民主黨要求，在拜登任內以98票贊成、無人反對的壓倒性票數通過出任美國貿易代表。

▲美國參議院17日在無人反對下通過戴琪出任貿易代表人事案。戴琪曾表示，美國可與其他國家合作，在灰色地帶制定新貿易規則，向中國問責。她也對中國強迫勞動高度關切。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國參議院在無人反對下通過戴琪出任貿易代表人事案。戴琪曾表示，美國可與其他國家合作，在灰色地帶制定新貿易規則，向中國問責。她也對中國強迫勞動高度關切。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
當時中國網路上更盛傳一篇題為《戴琪——比余茂春更顯赫、更危險的華人來了》的文章，將拜登任命的戴琪與川普大將蓬佩奧底下的「中國通」余茂春進行類比，預言拜登執政後對中國的策略將比過去「更有章法」，而戴琪上任後也將對中國課徵關稅視為「重要籌碼」，表示短時間內不會取消向中國貨品徵收關稅的措施，但對與中國進行貿易談判持開放態度。

繼承台獨先驅老爸意志　吳修銘出任拜登特助先禁抖音

美國哥倫比亞大學台裔教授吳修銘（Tim Wu）的背景，在所有移民台裔家庭中或許最為特殊，其父吳明達生前積極參與台獨運動，是獨派的老前輩，也曾被提報黑名單無法在台灣自由生活。出生台南的吳修銘曾說，自己承繼了父親反威權的傳統，注定與政治有不解之緣，當台灣第一次民主直選總統時，吳修銘本人就在台灣。

▲美國哥倫比亞大學法學院的台裔學者吳修銘，將加入美國國家經濟委員會。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國哥倫比亞大學法學院的台裔學者吳修銘，將加入美國國家經濟委員會。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
吳修銘在媒體、科技產業、法律等專業領域多有建樹，他曾被國家法律雜誌任定為「美國前百大最具影響力的律師」、被科學人認定為「年度前50大風雲人物」，曾在歐巴馬時期擔任聯邦貿易委員會高級顧問。

專長是反壟斷的他多次公開呼籲政府管制科技公司，不僅曾說過，他的人生使命就是「與惡霸作戰」，更在非常早期就認為臉書將對美國民主構成威脅。他於川普執政期間投書《紐約時報》表示雖不認同川普，但支持他禁用TikTok、微信的決策。他強調，當中國自己拒絕「開放網路」，禁止YouTube、WhatsApp等服務進入中國市場，就不應允許中國能反過來自由地在全球拓展網路與科技相關業務。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲吳修銘出任拜登科技特助，揭示拜登政府正更全面抵制懲罰中國科技公司。（圖／美聯社／達志影像）
吳修銘隨拜登上任後便被白宮延攬加入國家經濟委員會，擔任拜登的科技與競爭政策特別助理，職務主要與美國國內科技及壟斷行為有關。當時媒體與分析人士預測，他將對科技巨擘如亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、臉書（Facebook）與谷歌（Google）等公司的規模與影響力開刀，包括與國會合作立法強化反壟斷法。如今拜登政府更全面的抵制Tiktok的政策已經推出，也驗證了他作為支持反壟斷的鷹派學者在背後操刀的結果。
 

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