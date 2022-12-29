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文總除夕特別節目　雲門登台、邀民眾beanfun!投稿共演

▲文化總會「WE ARE我們的除夕夜」今（29）日釋出第三波卡司名單，雲門舞集將登台，另外邀請民眾投稿beanfun!成為節目表演片段。（圖／雲門基金會提供）
▲文化總會「WE ARE我們的除夕夜」今（29）日釋出第三波卡司名單，雲門舞集將登台，另外邀請民眾投稿beanfun!成為節目表演片段。（圖／雲門基金會提供）

記者李琦瑋／台北報導

文化總會「WE ARE我們的除夕夜」特別節目，繼公布美秀集團與灣聲樂團共演，以及許富凱、羅文裕2位金曲歌王後，今（29）日再釋出第三波重量級卡司名單，邀請到被譽為「世界一流現代舞團」的台灣之光雲門舞集，登上除夕特別節目，將陪伴觀眾一起守歲；另外，文總力邀民眾於beanfun! APP投稿生活照片或影片，將有機會成為節目表演片段的一部分，活動於12月31日截止。

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文總將在除夕夜推出跨界共演、世代共賞、以音樂會為主要型態的特別節目，邀集高規格製作團隊及近30組演出團隊的盛大陣容。日前已公布的演出團隊，包括美秀集團、大支、MC耀宗、熊仔、陳芳語、許富凱、羅文裕、阿爆（阿仍仍）、旮亙樂團、灣聲樂團、告五人、AKB48 Team TP、馬念先、余佩真、TRASH、宇宙人等，節目主持人則由Sandy吳姍儒獨挑大樑，在1月21日除夕夜晚間8至12點播出。

文總今天公布《WE ARE》最新卡司名單，除雲門舞集外，還有結合傳統、在地、街頭文化及劇場藝術的FOCA福爾摩沙馬戲團，呈現具「台灣性」與「人文感」的雞屎藤舞蹈劇場，以及由藝人瑞莎所創立並屢獲獎項的瑞星韻律體操，將以盛大、豐富的跨界合作帶來精彩表演。

以傳統音樂為主軸，融入流行、爵士、拉丁等多元曲風的异境樂團，則攜手擅長將電子音樂融入本土音樂文化的台灣Finger Drumming代表人物PUZZLEMAN、汲取西方重低音舞曲為基底並創造獨樹一格的電子音樂製作人Sonia Calico，和阿根廷鋼琴家明馬丁，帶來耳目一新的多元音樂

另外，文總表示，《WE ARE》與泛娛樂社群平台beanfun! APP聯手推出兩階段特別企劃，第一階段活動「生活Vlog影片募集」已上線，透過beanfun!獨家功能一起SHOW，徵集民眾手機裡的照片或影片，只要投稿「一點夢想的故事」、「一些小日常小美好」兩大主題，該影像就有機會成為節目表演片段的一部分，活動於12月31日截止，投稿成功者有機會於1月8日前進北流參加節目錄影。

「WE ARE我們的除夕夜」播出將涵蓋無線及有線電視、以及網路與OTT平台，電視包括華視主頻道、公視台語台及主頻道、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等，國際影音串流平台Taiwan Plus則將同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則將包括YouTubefacebook、yahoo!tv、My Video、ETtoday星光雲等同步聯播，讓不同收視習慣的觀眾，都能透過多元的管道欣賞精彩的節目。

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