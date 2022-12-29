文總除夕特別節目　雲門登台、邀民眾beanfun!投稿共演

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文總今天公布《WE ARE》最新卡司名單，除雲門舞集外，還有結合傳統、在地、街頭文化及劇場藝術的FOCA福爾摩沙馬戲團，呈現具「台灣性」與「人文感」的雞屎藤舞蹈劇場，以及由藝人瑞莎所創立並屢獲獎項的瑞星韻律體操，將以盛大、豐富的跨界合作帶來精彩表演。
以傳統音樂為主軸，融入流行、爵士、拉丁等多元曲風的异境樂團，則攜手擅長將電子音樂融入本土音樂文化的台灣Finger Drumming代表人物PUZZLEMAN、汲取西方重低音舞曲為基底並創造獨樹一格的電子音樂製作人Sonia Calico，和阿根廷鋼琴家明馬丁，帶來耳目一新的多元音樂
另外，文總表示，《WE ARE》與泛娛樂社群平台beanfun! APP聯手推出兩階段特別企劃，第一階段活動「生活Vlog影片募集」已上線，透過beanfun!獨家功能一起SHOW，徵集民眾手機裡的照片或影片，只要投稿「一點夢想的故事」、「一些小日常小美好」兩大主題，該影像就有機會成為節目表演片段的一部分，活動於12月31日截止，投稿成功者有機會於1月8日前進北流參加節目錄影。
「WE ARE我們的除夕夜」播出將涵蓋無線及有線電視、以及網路與OTT平台，電視包括華視主頻道、公視台語台及主頻道、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等，國際影音串流平台Taiwan Plus則將同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則將包括YouTube、facebook、yahoo!tv、My Video、ETtoday星光雲等同步聯播，讓不同收視習慣的觀眾，都能透過多元的管道欣賞精彩的節目。