台中跨年晚會　盧秀燕致詞如何「省話」？

我是廣告 請繼續往下閱讀
新聞局指出，長達6小時的跨年晚會最強卡司將輪番上陣，有年輕人喜愛的迷幻歌王林宥嘉、情歌王子周興哲、搖滾天團八三夭、「原子少年—水星」AcQUA源少年、「原子少年」人氣冠軍「天王星」、人氣偶像團體「五堅情」、Bii畢書盡、饒舌天團「頑童」的大淵、韓國創作才子Shaun、小天后陳芳語、實力派才女閻奕格、鼓鼓呂思緯、人氣文青樂團「告五人」、來自台中的創作歌手魏嘉瑩，另還有平民天后徐懷鈺、金曲獎台語歌后江惠儀等大咖歌手精彩演出。
新聞局表示，盧市長今年也會在台上陪大家跨年，去年市長在台上只花了3秒鐘以「2022幸福台中！新年快樂！」祝福大家；盧市長認為藝人歌手和看表演的民眾才是主角，要把時間留給大家，而省話風格今年會不會持續，也是大家討論的話題，盧市長說請大家拭目以待。
新聞局進一步指出，為迎接參與跨年人潮，市府也規劃四條免費接駁路線，包括捷運市府站、台鐵松竹站、秋紅谷站及北水湳停車場。搭乘高鐵的民眾，可轉乘捷運至市政府站，再搭乘接駁車前往會場；搭乘台鐵的民眾，可在松竹站下車轉搭接駁車；搭乘國道客運或台灣大道沿線公車的民眾，可以在朝富路及市政北七路的路口搭乘秋紅谷線接駁車前往會場參加活動，相關路線上的公車、捷運、台鐵也將配合活動延後收班。
新聞局說明，會場周遭將實施階段性交通管制，保持活動順暢，最早的管制時間從30日中午12時開始，管制敦化路(凱旋路至啟航路段)，搭設第二轉播現場投影設備；31日早上8時開始分階段進行道路管制，再請民眾留意管制資訊，遵循現場人員指示。