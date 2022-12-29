財神爺來了！唐綺陽揭2023財運排行　這星座可以賺到大錢

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第三名 牡羊座、天秤座
牡羊和天秤雖然財運不錯，但多花費在玩樂、享受、人際關係上，治病的開銷也不小，而這兩個星座的工作量大，豐厚的收入可以彌補投資方面的支出。
第二名 處女座、雙魚座
雙魚因為能力表現不錯、進退得宜，默默努力終究被人賞識和看見，願意介紹比較好的機會給你；處女走偏財運路線，你會比以前更有企圖心，願意接受新的挑戰和機會，因此財運跟著來。
第一名 水瓶座、獅子座
水瓶走穩紮穩打正財運路線，如果願意努力工作，滿有機會賺到很多錢，財運也很順，所以要投資可以把握上半年；獅子苦盡甘來，工作上發光發熱，從規格的升高帶來財運的豐盛。
需要加油組
第三名 巨蟹座、摩羯座
巨蟹為自己佈局、專心投入做好一件事而投資不少金錢和精力，且人生開始進階，也會花費一些錢在打理門面上；魔羯想從人生、健康上做根本的體質調整，所以會有一大筆支出。
第二名 射手座、雙子座
射手會有內部的花費，例如父母生病、公司出問題，導致賺錢速度變慢，明年3月可能會有比較明顯的大轉折；雙子面臨轉型的過程，因此財運上可能大好或大壞，處於蹲低準備跳高的階段。
第一名 天蠍座、金牛座
天蠍財運不錯，但花費太多，走利他路線，有能力的把錢花在救助他人，有些人也會開始思考投資，因此錢都花在投資、實驗與學習上；金牛處於金錢一直出去的狀態，例如事業上大量投資、開拓財源、更新器材設備，開銷較大。