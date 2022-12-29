23歲女偶像未婚懷孕！孩子的爸是粉絲 獨自養兒快想不開
日本23歲女偶像柏木未來9月從團體「8JEWEL」畢業，本月27日宣布懷孕，目前處於穩定期，網友推算懷孕穩定期為5個月，所以柏木未來應是在8、9月懷孕，懷疑她是因此「被退團」，但柏木未來表示懷孕是畢業後的事，也透露孩子的爸是長期支持自己的粉絲，未婚懷孕加上跟粉絲在一起，皆掀起討論。
記者陳雅蘭/綜合報導
柏木未來發文表示肚子有了新生命，孩子的爸是她的粉絲，「是我當偶像以來，他就一直以粉絲的身分支持我，我要珍惜一直當我最強盟友的人給予的生命」，柏木未来也透露目前處於穩定期，預產期為2023年6月，雖然還沒結婚，但發誓等孩子出生後，她會全力照顧家人、幸福生活。
網友從柏木未來透露的時間，推算她應是在未退團前就懷孕，討論沸沸揚揚、反應兩極；柏木未來就再發文，堅持是在卸下偶像身分後懷孕，懷孕週期仔細一算就能找到答案，覺得現在網路世代，很多人說話都不負責任，更表示：「現在的我很不快樂，要一個人扶養孩子很辛苦，現在每天都很想死。」
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