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中市1/20-29春節期間　計程車每趟次加收50元

▲中市春節期間計程車每趟次加收50元 (圖／交通局提供2022.12.29)
▲中市春節期間計程車每趟次加收50元 (圖／交通局提供2022.12.29)

記者柳榮俊/台中報導

農曆春節疏運，計程車駕駛人年假為民眾服務，台中市政府交通局表示，台中市計程車自明年1月20日起至1月29日止，一律啟用「春節費率」(每趟次加收50元)，按計程車計費表收費，年節期間交通局將陸續在各主要運輸場站稽查，避免乘客與駕駛因收費產生爭議，提升春節期間服務品質。

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交通局長葉昭甫表示，為體恤計程車駕駛人於春節期間放棄休假，犧牲陪伴家人度過新年的時間，奉獻社會大眾協助疏運，有關春節期間費率加成，各縣市均已照慣例每年實行及檢討，台中市比照往年每趟次加收50元。


葉昭甫進一步說明，台中市所有計程車一律須按照計費表跳表收費，並無議價方式，交通局除持續嚴格取締不守規矩的計程車駕駛外，同時也呼籲乘客不要隨意向計程車駕駛人喊價。明年1月20日起至1月29日止，計程車需使用新式計費表內建功能選取春節加成，乘客依計費表跳表金額支付車資，如未選取春節加成鍵者，僅能依跳表金額向乘客收費，不得額外加收，乘客只要支付計費表上所顯示的車資即可。


此外，為避免外籍人士乘車時因語言隔閡造成溝通困擾，交通局已印製三國語言(中、英、日)的收費說明貼紙，今年持續準備韓國、泰國、印尼、越南等4個國家語言宣傳單，並發放至台中市計程車公(工)會、合作社，供計程車駕駛索取並張貼於車內明顯處，交通局也請公(工)會加強宣導，提升春節期間服務品質。


交通局指出，為督促計程車業者遵守計程車收費規定，籲請民眾共同監督計程車業者，下車請向駕駛索取乘車證明外，若有不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可記下車號、搭車時間、上下車地點及駕駛姓名並檢附相關照片等詳細資訊，向市府1999話務中心反映。

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