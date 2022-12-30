第三勢力當道！台裔楊安澤看見美國民主困境　盼打破僵化

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美國選民長期面臨兩黨制度選邊站的政治局勢，當兩極分化越來越嚴重，有62%的民眾表示他們渴望民主跟共和兩黨外「第三大黨」的出現。離開新創圈、關注科技發展的楊安澤嗅到龐大市場，今年7月攜手前共和黨籍紐澤西州長惠特曼、前佛州共和黨聯邦眾議員喬利，共同成立維持中間路線的新政黨「前進黨」，試圖扭轉美國兩黨分裂對立局面。
「如果有人設計一款他們穩贏而人們必敗的遊戲，那就來改變遊戲。」
這不僅是身為台裔新創企業家、曾參加美國總統初選的「台灣之子」楊安澤，在聖誕節隔天於推特所發的推文，也是他歷經了民主黨內總統初選、紐約市長選舉後，今年決定創立「前進黨」的初衷。
楊安澤與妻子盧艾玲（Evelyn）皆是來自台灣的美國移民二代家庭，在參政前楊安澤創辦了非營利機構「為美國創業」（Venture for America）。作為一個政治素人，在當年總統參選人之間他是相對少數特別關心科技發展的一員，他在演說中提到AI系統跟機器人自動化的發展趨勢下，未來大量勞動人口的工作機會可能被奪走。
楊安澤提到，美國兩黨政治逐漸極化的現象其來有自，首先就是選民被分化的情況愈來愈明顯，例如民主黨普遍在城市地區取勝，共和黨在中西部擁有穩定票倉，而這也與民眾生計息息相關，尤其是在科技發展可能取代人力的情況下。
他提到，美國勞動人口中有55％的民眾負責零售、服務、餐飲業或是超商店員等重複性高的工作，剩下的白領階級包含藥師、記者甚至律師等職業也可能在高度發展的AI下面臨威脅，例如先前爆紅的「ChatGPT」能夠即時報導世足、NBA比數等體育新聞。
他也提到美國未婚媽媽的比例呈現向上成長的趨勢，「這導致有許多男孩在缺乏男性榜樣（male role models）下成長為男人」，在面臨了失業風險、經濟危機等重重壓力下，美國各種生活指標排名不斷下降，就連中產階級也面臨更大困境，這些問題其實都是來自於美國民主衰退、兩黨制僵化的這個「病因」，而所謂的「理性中間選民」正在嚴重萎縮就是美國社會現在展現的症候。有更多的普羅大眾游離至極端的瘋狂支持者，因為他們深信只有這些「鐵票區選民」才會被照顧到，而一旦丟掉工作，每個人都會變得更加保守，「這就是川普能入主白宮的原因。」
此外，新聞媒體的信賴度與社群平台的出現也讓美國社會更加分裂，楊安澤提到只有65%的民主黨員對現行新聞媒體有信賴，而自認中間獨立選民的只有36%相信新聞媒體，共和黨員更只有15%表示相信，這與川普執政時期批評「假新聞」和處理疫情態度脫不了關係，但美國大量選民在媒體靠著煽動閱聽眾分化的獲利模式下，難以分辨問題所在。
楊安澤坦言，自己對於「選上總統」這個任務早有挑戰困難的認知，但他想做的是先讓美國社會發現病灶，接著再來對症下藥。他提到，每10個美國人之中幾乎就有6個不想選拜登或川普，但他們在2024年可能仍只有這兩個選項—而這就是兩黨制的弊病。」，自稱「肩負任務的內向人」（introvert with mission）的他發現，美國兩大黨只需要把握10%鐵票就能左右選情，然而有大量亞裔和少數族群，甚至是多數美國人的心聲都被忽視，因此他願意扮演參選人的角色積極募款、到各地發表政見與傾聽民意。
談到2024年美國總統大選和前進黨面對的挑戰，楊安澤苦笑透露民主黨員們近期應會表態支持拜登繼續競選，至於共和黨內有誰能和掌握黨內35%支持度的川普競爭，他認為這些共和黨大將最後仍難以推出一名具共識的人選，因此「川拜對決」的局勢恐怕又將再度上演；不過眼下前進黨的目標，是幫助50州不同的候選人取得更多支持與選票，這也是第三勢力能表現優秀的戰場—地方選舉。
高喊不左不右，只往前邁進的「前進黨」旨在擺脫昔日分歧，創黨人楊安澤也從台灣政治現況切入，表示曾在美國遇到「很搖滾的第三勢力」林昶佐，也知道台北前市長柯文哲出身第三勢力，而美國在土地面積、人口數量都倍數長於台灣的情況下，囿於黨派政治的困境更加嚴重，但他也引述數據，表示美國選民中仍有超過一半人期待第三政黨的出現，這是他之所以創黨且看好第三勢力的原因，「如果一個擁有百萬潛力的市場，只有兩家廠商把握了10%的前端消費者，你會勇敢嘗試進軍嗎？這就是我正在做的。」
有著曾經與拜登競爭民主黨總統參選人的經驗，當楊安澤被問及拜登對台「戰略模糊」政策態度和四度表態防衛台灣時，他先是幽默提起拜登的年紀，接著又稱他認為美方並不會棄台灣於不顧，美國也確實做出了相對認真的承諾。
至於俄烏戰火延續、中國侵台意圖逐漸明顯的氛圍下，台灣是否會變成下一個烏克蘭，楊安澤認為俄羅斯在發動軍事行動過後遭到制裁的後果，對於中國來說應是個明顯的嚇阻，證明了國際社會對於這樣的侵略行為並不會「表示嘉許」。
被問及美中競爭關係對於台灣以及亞裔美國人的影響，楊安澤表示美國與中國作為全球兩大經濟體，競爭是很正常的，但現在的對抗關係並不健康。他提到目前在美國，無論是亞裔移民、亞裔美國人或是台裔美國人在政黨政見能見度已經不高，在民主黨或共和黨都極度缺乏代表（representative）。
相較共和黨呈現不歡迎移民、甚至有些排外的傾向下，亞裔族群選民比較傾向投給民主黨，但他們並不清楚亞裔族群並非民主黨的首要選民，而且民主黨並沒有打算進行改變，因此「前進黨」作為美國政壇第三勢力，他樂見這些經常被忽略的亞裔選民們能夠有個發聲的平台。