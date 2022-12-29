拜票遭無黨對手踢館 吳怡農拒辯論、稱盼降低參選門檻
台北市中山、北松山區立委補選將於1月8日投票，民進黨候選人吳怡農今（29）日上午於大直路口拜票時，無黨籍候選人蕭赫麟也現身，拿出「辯論戰帖」呼籲吳怡農簽名並且一同辯論，不過吳拒簽；吳怡農下午受訪，記者問及此事，並提到國民黨候選人王鴻薇已簽署，吳怡農表示，對手在不提出具體主張的時候又不斷要求辯論，怕會淪為選舉操作；吳也說，蕭赫麟缺乏曝光，希望能有公平競爭，這也是自己不掛看板、不插旗的原因，希望未來能夠降低參選門檻，就也不會有今早的事情發生。
記者黃宣尹／台北報導
吳怡農說，自己花了一點時間看選舉公報，到現在都不太確定蕭赫麟具體的主張跟政見，特別是對方對於自己提出的主張跟政見有甚麼不同意的地方。吳說，畢竟辯論就是針對願景有不同想法的討論，不論是蕭赫麟、王鴻薇在不提出具體主張的時候又不斷要求辯論，怕會淪為選舉操作。
吳怡農進一步說，蕭赫麟今天說希望公平競爭，大家看到其中一位候選人在選舉過程中缺乏曝光，這也是為甚麼自己不掛看板、不插旗的原因。他說，除了環保，希望未來年輕人參選都能夠降低參選門檻，候選人都能在公平情況下競爭，如此就也能夠免除今天早上的狀況，大家不會需要做這樣的動作。
至於不參加辯論恐被視為怯戰，吳怡農表示，自己完全不擔心，因為從參選第一天就跟社會大眾報告，除了正向乾淨選舉的訴求外，這次競選主軸圍繞國家安全、提升經濟競爭力，每個政見都提出可行的方式，這是最不怯戰的態度。