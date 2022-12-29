宋慧喬被「宋仲基交女友」影響！韓媒猜她閃躲前夫拒訪問
韓星宋仲基跟宋慧喬2019年離婚，2人空窗三年多，男生近日迎接新戀情，宣布認愛與英國籍女友凱蒂交往，使得宋慧喬一舉一動備受關注。宋慧喬的新劇《黑暗榮耀》將於明30日上線，今（29日）韓媒指出，宋慧喬拒絕所有宣傳活動，應是避免被問到與前夫的相關問題，模糊作品焦點。
記者陳雅蘭/綜合報導
韓媒透露宋慧喬拒絕接受《黑暗榮耀》的相關採訪，製作方Netflix表示此決定與演員無關，因作品分季播出，所以第一季所有演員都不會接受訪問，更說：「《黑暗榮耀》第二季將於明年3月上線，等二季公開後，再討論採訪事宜。」
事實上，Netflix過往大戲都會提前做海內外宣傳，記者認為製作方的動作非常罕見，猜測應是擔心宋慧喬被問到前夫宋仲基的戀愛問題，深怕模糊作品焦點才出此下策，但此舉亦登上新聞版面，達到另類的宣傳效果。
※【NOWnews 今日新聞
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