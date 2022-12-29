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宋慧喬被「宋仲基交女友」影響！韓媒猜她閃躲前夫拒訪問

▲宋慧喬拒絕接受新戲《黑暗榮耀》任何採訪與宣傳，疑似與宋仲基有關。（圖／Netflix）
▲宋慧喬拒絕接受新戲《黑暗榮耀》任何採訪與宣傳，疑似與宋仲基有關。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

韓星宋仲基跟宋慧喬2019年離婚，2人空窗三年多，男生近日迎接新戀情，宣布認愛與英國籍女友凱蒂交往，使得宋慧喬一舉一動備受關注。宋慧喬的新劇《黑暗榮耀》將於明30日上線，今（29日）韓媒指出，宋慧喬拒絕所有宣傳活動，應是避免被問到與前夫的相關問題，模糊作品焦點。

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▲《黑暗榮耀》中，宋慧喬（右）飽受霸凌所苦。（圖／Netflix）
▲《黑暗榮耀》中，宋慧喬（右）飽受霸凌所苦。（圖／Netflix）
韓媒透露宋慧喬拒絕接受《黑暗榮耀》的相關採訪，製作方Netflix表示此決定與演員無關，因作品分季播出，所以第一季所有演員都不會接受訪問，更說：「《黑暗榮耀》第二季將於明年3月上線，等二季公開後，再討論採訪事宜。」

事實上，Netflix過往大戲都會提前做海內外宣傳，記者認為製作方的動作非常罕見，猜測應是擔心宋慧喬被問到前夫宋仲基的戀愛問題，深怕模糊作品焦點才出此下策，但此舉亦登上新聞版面，達到另類的宣傳效果。

▲宋慧喬劇中冷笑、尖叫，甚至說出「我好興奮」，與過往演出的角色形象大不同。（圖／Netflix）
▲宋慧喬新劇中大黑化，展現不同以往的模樣。（圖／Netflix）
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