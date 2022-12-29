陳文茜換人工血管支架！親曝心聲：「可以笑的日子不多」
64歲資深媒體人陳文茜2019年確診肺腺癌初期，開刀切除腫瘤後，靜養一段時間逐漸康復，豈料近來身體每下愈況。今（29）日凌晨，她在臉書曬出傷口照，透露自己換了人工血管架子，除了喊話「永遠為自己加油。」也在留言處鼓勵網友「好好珍惜人生，不要哭，我們可以笑的日子不多」。
娛樂中心／綜合報導
陳文茜今日凌晨在臉書貼出傷口照，以「永遠為自己加油」為題發文，透露自己在醫院換人工血管的架子，「有了人工血管，才能使我繼續長期注射，可以維持一定的體力，減少風險。尤其可以透過打白蛋白、胺基酸，加上維他命、鉀……將跑出血管的組織液，逼回血管」。
她坦言治療期間，心臟不會跳太快，人也不會太喘。最後，她分享自己看完這張照片的心得：「照片是助理在我周一換人工血管架子時，拍照，要我比對是否滲血。而我唯一的感想居然是：哇！麗質天生，我的皮膚真的好！永遠為自己加油。」態度相當正面、樂觀。
貼文一出，網友紛紛替她加油打氣，「文茜，好好照顧自己，祝福」、「加油加油」、「祝福皮膚特別美的文茜姊，健康美、樣樣美」、「加油，陳文茜」，還有一位網友說：「昨天我的切片報告出來，肺腺癌第四期，心裡十分惶恐、無助。希望文茜姐多多分享，好讓大家抗癌路上不會孤單，一起加油」，對此，她也親自回應：「現在很多標靶藥物對女性肺腺癌特別有效。不要怕，好好更珍惜人生，不要哭，我們可以笑的日子不多」。（編輯：郭佩蓉）