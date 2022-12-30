跨年飯店漲價？礁溪老爺1晚6萬更狂：退房帶走7萬音響
跨年（12/31）剩1天，不少民眾想去飯店享受2022年最後一天與元旦連假，卻發現各大飯店早已漲翻天，還有商旅直接喊價暴漲4倍，要9600元才能入住，讓大批消費者直喊太扯！不過這還不是最狂的，網紅「九妹」Joeman頻道更新影片開箱「1晚要價6萬元」的溫泉飯店－礁溪老爺酒店，不僅可入住全館最高級豪華套房，退房時還能將要價74600元的「英國CASTLE經典真空管音響組合」帶回家！熱門檔期難免「萬物皆漲」，心動的朋友趕緊看下去過過乾癮也好…（笑）
記者汪睿琦/綜合報導
礁溪老爺酒店引用著名礁溪溫泉，加上規劃良好、高級設備等因素，不僅被台灣網友激推「台灣第2大名湯」，許多海外旅客來台灣都指定要泡礁溪老爺酒店溫泉。網紅Joeman日前就親自到飯店開箱體驗，泡在面對山野寬闊景象的獨立溫泉湯中，爽到直呼：「這個隱私性跟這個爽感真的是太特別，太棒了。」
另外Joeman也提到這裡「1晚要價6萬多元」，是礁溪老爺酒店年底強檔與「英倫CASTLE音響」合作的頂級奢華住房專案，內容除了保證入住全館最頂級的豪華老爺套房只要60,500元起，還能將市售價74,600元的英國CASTLE經典真空管音響組合帶回家，直接現省14,100元，再享有入住最奢華套房的頂級渡假體驗！
房客購買此專案即能入住35坪大的洋式風格套房，以往是各國總理及頂級貴賓指定入住的房型，擁有隱私性高需刷卡進出的獨立穿廊、半露天療癒按摩浴池、大片落地窗、休憩室、客廳與臥房等空間；更幸福的是，房客還能同步聆聽全球音響玩家一致推崇的英國CASTLE音響帶來的迷人樂音，退房後再把市售價74,600元的SOVERN SV-360擴大機與經典書架喇叭RICHMOND 紀念版帶回家。
喜愛日式風格的房客也可選擇日式風格的「精緻老爺套房」，26坪空間以藺草塌塌米、和風壁紙、大片落地窗為特色，雙人每晚只要49,100元起，現省25,500元，兩款老爺套房全館都只有1間，到228連假前每天限量開放搶訂（農曆春節不開放試用）。
要享受礁溪頂級溫泉體驗不只有老爺一個地方，晶華酒店集團旗下新開幕「晶泉丰旅」也在礁溪盛大開幕。主打免去日本就能體驗的日式享受，除了結合宜蘭在地好溫泉、好風光外，還攜手「官老爺休閒農場」推出冬季住房專案，房客可免費玩划竹筏、秧桶船等宜蘭傳統童玩設施；更幸福的是，入住3天2夜的房客還可以免費獲贈海陸龍蝦海陸鍋物套餐晚餐，以及品酌日本極品山田錦酒米「獺祭」純米大吟釀1瓶，泡湯完來杯日本名清酒。到明年2/23前，旅客連續入住三天二夜、兩人同行，每人每晚只要3,200元起，官網加購高鐵車票另可享全台8折優惠。