2022十大吃瓜事件！強尼戴普官司才第2　啦啦隊因1事奪冠

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第4名到第10名依序為威爾史密斯的「奧斯卡巴掌」、啦啦隊女神林襄「靠奶」風波、《全明星運動會》林玉書排擠霸凌、楊丞琳海鮮奢侈說、王思佳賴薇如反目成仇、反骨姊妹剪髮爆哭，以及《大學生了沒》Lulu雙面人事件。
11月30日，樂天女孩倪暄的前男友M先生向媒體爆料，自己遭到女方劈腿，而對象就是素有「盜壘王」、「光速神威」之稱的樂天桃猿球星陳晨威，並指出女方跑去男方家看貓、討論去冰島生小孩等等，引發廣大球迷瘋狂吃瓜，也讓「冰島貓王」、「ㄏㄏ」等字詞一度成為熱門關鍵字，所幸經過休息後，倪暄、陳晨威都相繼在社群平台發聲，展現堅強的一面，至於M先生由於外型神似陳冠希意外走紅，近期更公開帳號與大家互動，有時也會自嘲這段黑歷史，顯現3人都已經慢慢走出風波。
國際巨星強尼戴普與前妻安柏赫德，於2016年離婚後，就遭到對方指控家暴、吸毒、酗酒的習慣，不僅兩人的工作受到影響，也牽涉多家外國媒體。直到2022年4月11日，維吉尼亞州費爾法克斯郡巡迴法院才開始審理此案，由於陪審團陣容龐大，再加上賠償金額上看好幾千萬美元，引起國際關注，更被譽為「世紀審判」、「世紀官司」。有趣的是，強尼戴普和安柏赫德你來我往，律師團的表現也十分精彩，最終判決大逆轉，安柏赫德被陪審團拆穿是自導自演的騙局，後來這起事件還被拍成紀錄片、電影電視劇等等，廣受大眾好評。
有如強尼戴普翻版的「大汪之戰」，在11月21日點燃戰火，因汪小菲積欠生活費，遭到大S向地方法院提出強制執行，等於汪小菲在台資產，包含S Hotel將面臨查封命運，汪小菲也不斷在微博開砲，就連媽媽張蘭、女友張穎穎都加入戰局，逼得大S也搬出所有證據，進而衍生一連串事件，包含豪宅電費、床墊之亂、出軌婚變疑雲等，均造成台灣、中國多家媒體高度關注，兩岸網友也不斷討論互罵，無論如何，唯一獲利的只有張蘭，靠著嘲諷大S，一邊直播帶貨，創下驚人的流量與營業額，成為中國最紅的話題人物。
3月27日奪下奧斯卡影帝的好萊塢巨星威爾史密斯，因不滿喜劇演員出身的頒獎人克里斯洛克，嘲諷他老婆潔達蘋姬史密斯的光頭造型，可以去演《魔鬼女大兵》的士兵，便憤怒走到台上賞給克里斯洛克一記耳光，隨後也飆罵好幾句髒話，震撼全球，影片也不斷在網路上瘋傳，即便克里斯洛克後續不起訴，但主辦方美國影藝學院卻選擇譴責暴力，有意收回獎項，隔日，威爾史密斯才在社群平台公開致歉。此後，該事件也讓美式幽默、種族歧視等議題浮上檯面，除了各界人士看法外，網路上也出現許多惡搞、模仿影片與哏圖。成為大家茶餘飯後的話題。
近兩年，可說是台灣啦啦隊的爆紅時代，從2021年加入樂天桃猿啦啦隊的林襄，就因甜美外型與火辣身材，成為2022年各大媒體的流量密碼，YT上的應援影片更紅到國外去，但過多的曝光度，似乎也為她帶來反效果，也引起部分人士、女性的不滿，質疑她是靠奶才紅，整形傳聞不斷，再加上言行舉止常被放大檢視，也讓原本活潑大剌剌的林襄壓力龐大，一度出現掉髮等異狀。所幸林襄靠著自身努力，成為不少綜藝節目的助理主持，也因為親民個性，偶爾會在酸民底下回覆，使她的人氣不減反增。
運動實境節目《全明星運動會》，除了能看見藝人轉變成運動員的過程，團隊生活互動也成為觀眾討論焦點。其中，參與第四季的黃隊隊員林玉書，原本是以狀元之姿被郭泓志選入，卻因腳傷退出比賽，結果被網友們查覺，鏡頭次數變少，與其他隊員互動詭異，排擠傳聞不脛而走，怎料，就有內部人士向媒體爆料，確實有霸凌一事，才引發觀眾砲火與不滿，包含劉心語、壯壯、彭尊、甚至是郭泓志等人都被出征，原以為事情會隨林玉書的聲明文落幕，但部分黃隊隊員卻在IG相繼發文影射該事件，讓大家看不下去，揚言抵制，風波至今仍持續延燒。
38歲女星楊丞琳，自從嫁給中國歌手李榮浩後，就逐漸將事業重心轉至中國。直到今年9月，楊丞琳在陸綜《還有詩和遠方》提到，「我在台北長大，但我是廣東人」、「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那」等言論，遭到網友截圖瘋傳，引發一連串爭議，也觸動兩岸最敏感的話題，使得楊丞琳的社群平台被灌爆，不少名嘴、藝人都氣炸，紛紛針對此事做批評。有趣的是，吃海鮮奢侈的議題，也讓許多台灣業者找到生機，推出相關活動增加生意。
向來有話直說的女星王思佳，今年年初在網路YT節目暗示，昔日閨密搶她男友，還在背後說她壞話，並罵對方是個綠茶婊。結果網友們紛紛猜測影射，該人說的就是女星賴薇如，從此兩人反目成仇，不斷在網路上隔空交火，互相在臉書標記回覆對方，讓網友們看了十分過癮，直到今年9月，小S有意在節目《小姐不熙娣》上讓兩人同框大和解，結果王思佳鬆口很願意坐下來聊，但賴薇如則強調雙方「不同層次」，最終事情不了了之，成為演藝圈最有名的「茶婊之亂」。
YouTuber網紅Joeman，今年5月9日上傳《Joe是要對決》之「奢華對決平價剪髮」，並找來反骨男孩新成員「軒姐宸妹」擔任模特兒，結果宸妹獲得巨星御用的髮型師Andy老師操刀後，卻被網友抓包臉色凝重，還有落淚的痕跡，事件立刻引發Dcard網友討論，有的人批評宸妹不尊重也不敬業，但也有人針對審美觀問題質疑設計師。直到15日，宸妹才在IG上公開對設計師、Joeman與大眾們道歉，Joeman也親上火線解釋來龍去脈，承諾會深刻檢討，Andy老師也在IG上回應，希望大家別怪宸妹，要給她時間成長，並強調不去理會惡意批評他設計的人。最後，Joeman也再度邀請紀卜心給Andy老師操刀，成果十分完美，也替該事件完美收尾。
曾是《大學生了沒》固定班底的正妹網紅Sabrina（吳怡德），就在節目《小姐不熙娣》中爆料，有位女星是個可怕的雙面人，並透露對方會在背後說別人壞話，一見面又裝成超級麻吉，讓她決定離開該節目，結果讓小S聽完後嚇到拍手。該預告片10月8號在臉書曝光後，立刻勾起網友吃瓜熱議，也讓Lulu被影射後飽受困擾，PO出重話澄清一切，包含黃子佼、嘻小瓜、陳艾琳等多名圈內好友都發聲力挺。最後小S、Sabrina也主動聯絡道歉，Lulu也希望事情就此打住，不過，雙面人到底是誰？除了陳艾琳所說，90%的人都知道以外，嘻小瓜也在臉書透露，「真正的雙面女星才不是她，是…寶寶知道，但寶寶不能說」，均暗指雙面女星另有其人。（編輯：詹鎰睿）
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