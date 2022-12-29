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王鴻薇談兵役態度轉彎　吳怡農、顏若芳轟沒具體想法

▲吳怡農表示，王鴻薇對如何落實國防事務沒有具體想法；顏若芳也大酸王鴻薇毫無核心價值。（圖／翻攝自顏若芳臉書）
▲吳怡農表示，王鴻薇對如何落實國防事務沒有具體想法；顏若芳也大酸王鴻薇毫無核心價值。（圖／翻攝自顏若芳臉書）

記者黃宣尹／台北報導

台北市立委補選將於1月8日投票，針對國防改革議題，國民黨候選人王鴻薇先酸政府「別把兵凶戰危責任推給役男」，不到一天又轉彎支持政府國防改革，引發討論；民進黨候選人吳怡農今（29）日被問及此事表示，王鴻薇跟國民黨的朋友們對如何落實國家安全、國防事務沒有具體想法，自己則提出可行方案，希望選民支持；台北市議員顏若芳也說，王鴻薇根本毫無核心價值，風往哪吹就往哪倒，就是個想上位的投機份子。

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被問及王鴻薇針對國防改革態度轉彎，吳怡農表示，王鴻薇跟國民黨的朋友們對如何落實國家安全、國防事務沒有具體想法，自己與團隊提出可行方案，希望選民在1月8日能夠支持。

吳怡農也說，兵役改革是國防改革中很重要的一部分，這不只是役期延長，還有訓練內容改革，政府陸續推出政策與配套，期待行政部門在接下來的時間向社會大眾具體報告。

顏若芳也說，王鴻薇從堅持不參選，到宣布投入補選，只要短短1天；從大酸國防改革，到支持國防改革，轉變也只要1天，這讓人不禁懷疑，王鴻薇是不是跟趙少康一樣失憶了？自己講過的話通通忘光光。還是記憶只能儲存短短24小時？

顏若芳說，王鴻薇想當立委，但參選的起手式就是欺騙選民，現在針對國家議題立場又反反覆覆，根本毫無核心價值，風往哪吹就往哪倒，就是個想上位的投機份子。

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