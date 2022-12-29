名家論壇》黎榮章／郭台銘挑戰2024的三大罩門

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究其原因，民眾容易對相同話題感到疲乏，九合一選舉結果證明民眾已對民進黨的防疫神話疲乏，而郭台銘近日重炒疫苗採購冷飯，網路聲量也顯示，民眾已略感疲乏，不像去年能創造那麼多關注，若郭台銘死咬疫苗議題不放，他的「勢」恐怕不容易「造」起來，成為挑戰2024總統大位的隱憂之一。
不僅如此，郭台銘若想問鼎總統，除了造聲勢的手段要更多元之外，無可厚非地也需面對總統候選人的必考題：「兩岸關係」。觀察綠營側翼粉專過去提到郭台銘的相關貼文，已經有1成3的比例是在談郭台銘與中國的關係，例如「脫北者冰狼」用「大舉投資紫光的郭台銘」來點出他與中國的關係。而今年7月鴻海宣布出資逾50億元收購紫光集團股份，紫光身為中國半導體國家隊成員，郭台銘雖非今年選舉焦點，但因商業上入股中國半導體業，自然成為綠營側翼批判的重點。
想去年郭台銘推動疫苗採購，有如及時雨緩解了當時台灣的疫苗荒，確實讓郭在台灣社會博得一波讚譽，但政治攻防絕不僅限於防疫，很多人說民進黨「抗中保台」牌在今年九合一選舉失效，但畢竟九合一是地方選戰，國家定位、兩岸路線不會是民眾投票考量的首要重點，總統大選則不然，兩岸論述避無可避，中國因素對總統大選的影響力不可小覷，郭台銘如何把跟中國關係向國人說清楚、講明白，必將成為他挑戰總統之路的一大熱點話題。
最後就是藍營內部倒底挺不挺郭台銘，觀察郭台銘去年6、7月採購疫苗，與近來和政府對槓時，藍營政治人物在網路上的反應，從相關貼文數量和貼文創造的粉絲互動次數不難看出，去年6、7月郭台銘成功購得BNT疫苗，成功集結藍軍士氣，藍營人物積極轉貼郭台銘新聞、踴躍發表評論，提到他的貼文一天內就超過30則，創下的互動數也突破6位數。然而，近來郭台銘這波疫苗對槓黨中央，藍營政治人物對此的相關貼文一日內僅14則，互動數更只有5萬多筆，顯然不只民眾疲乏，在藍營內部激起的迴響，也不如去年。
藍營態度兩樣情的關鍵在於，去年民進黨正享盡防疫光環，藍營身為在野黨，沒有好的戰鬥位置，苦無話題，好不容易有郭台銘出頭買到疫苗，自然藍營士氣大振，人人都認同分享；而今年情勢已經不同，藍營在九合一選舉打出不錯成績，情勢看好，藍營內部已為了總統及立委選舉展開卡位戰，檯面下暗潮洶湧。郭台銘身為潛在挑戰者之一，黨內各股勢力自然保持觀望，或是各擁其主，對他的態度不如去年熱情。
郭台銘雖具有全國性的高知名度，他白手起家的成功企業主形象，也讓台灣民眾頗具好感度；然而政壇畢竟不同於商場，選總統也不是選縣長，郭台銘能否在疫苗之外，創造更多話題以帶動正面討論，激起藍營集結支持；以及他在中國的投資，會不會反而成為最大包袱，是否影響總統候選人必不能跳過的兩岸論述，將是郭台銘未來的重大挑戰。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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