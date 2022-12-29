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張雨生特展聯手橘子集團！觀展送收藏品　還有7-11零用金

▲「音樂魔術師」張雨生逝世25週年，橘子集團與台北流行音樂中心合作，結合音樂與數位技術，舉辦「想你到月球｜FLY ME TO THE MOON & BACK」張雨生特展。（圖／記者張志浩攝）
▲「音樂魔術師」張雨生逝世25週年，橘子集團與台北流行音樂中心合作，結合音樂與數位技術，舉辦「想你到月球｜FLY ME TO THE MOON & BACK」張雨生特展。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩/綜合報導

適逢傳奇歌手、有「音樂魔術師」之稱的張雨生逝世25週年，橘子集團與台北流行音樂中心合作，結合音樂與數位技術，舉辦「想你到月球｜FLY ME TO THE MOON & BACK」張雨生特展，展場以月球為主題，象徵在地球上的我們，用各種不同的方式，和已經抵達月球的張雨生對話，耗時2年半的規劃，預計將展覽至2月28日，將有3萬人次參展。橘子集團也特此設計1款專屬版與5款限量版「展場限定數位收藏品」，並透過beanfun!內的fun市集獨家推出「典藏版數位收藏品」，透過不同配件、動作與背景組合，讓粉絲以不同方式感受張雨生的魅力，永恆留存橫跨25年的想念，還能獲得最高百元的7-11零用金回饋。

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▲（圖／記者張志浩攝）
▲展場以月球為主題，象徵在地球上的我們，用各種不同的方式，和已經抵達月球的張雨生對話。（圖／記者張志浩攝）

台北流行音樂中心行銷推廣部商務開發Ryan表示，張雨生起初從樂團出身，成名後跨足製作人、劇場演員、提攜後輩的多重角色，其音樂歷程雖然僅有10年卻十分璀璨，橘子集團和台北流行音樂中心希望透過這次特展，除了懷念他傳奇的一生，更希望讓新生代的年輕人、音樂創作者認識張雨生，從而激盪出不一樣的火花。

Ryan提及，此次特展呼應張雨生的歌曲《帶我去月球》，讓在地球的我們，能聽著在月球的張雨生唱歌，更有意義的是，作為在地球的粉絲，北流也特別與5組藝人合作翻唱張雨生的歌曲，希望能藉由這樣的互動橋段，激發並延續張雨生音樂帶給我們的感動與能量。

▲（圖／橘子集團提供）
▲民眾只要下載beanfun!、註冊會員，並掃描QR Code即可蒐集張雨生特展限量專屬數位收藏品！（圖／橘子集團提供）
此外，橘子藉由此次與北流的合作，為集團泛娛樂版圖引進音樂新元素，期盼以嶄新載體「數位收藏品」提供粉絲不同的收藏形式；粉絲們除了能透過沉浸式展覽走入張雨生的音樂宇宙，觀展後則可以「數位收藏品」延續感動，凡購買《張雨生特展》門票可領取「禮物卡」，掃描QR Code即獲專屬版數位收藏品。進入展區前，粉絲還能體驗beanfun! 打造的《月球尋寶任務》互動遊戲，使用App於北流館內搜尋「想、你、到、月、球」共5枚 QR Code 指示板，就能隨身珍藏融合太空人、月球、聲波、北流特色建築等元素的5款限量版。

▲（圖／橘子集團提供）
▲橘子集團旗下樂點（GASH）將太空人、月球、聲波、北流特色建築等元素巧妙結合成不同的數位收藏品，讓民眾輕鬆珍藏永恆。（圖／橘子集團提供）
2023年1月至2月期間，成功領取「展場限定數位收藏品」，將獲得最高百元的零用金回饋，可於全台7-ELEVEN 折抵消費；凡以beanfun! 橘子支付不限通路與金額消費就贈「展場限定數位收藏品」，單一帳號限領乙次。而beanfun!的「fun市集」也獨家發行「典藏版數位收藏品」，含銀卡、金卡、白金卡3款卡面，取得3款卡面後，即可獲得隱藏版鈦金卡。2022年11月至2023年2月期間，持任意3張「展場限定數位收藏品」與1張「典藏版數位收藏品」，月月都有機會抽中張雨生特展海報、特展限量週邊、CD等隱藏獎勵。

▲（圖／橘子集團提供）
▲特展期間限定賦能！民眾持任3張「展場限定數位收藏品」與1張「典藏版數位收藏品」，即有機會抽中張雨生特展海報、限量週邊、CD等隱藏獎勵。（圖／橘子集團提供）

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