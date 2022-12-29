張雨生特展聯手橘子集團！觀展送收藏品　還有7-11零用金

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台北流行音樂中心行銷推廣部商務開發Ryan表示，張雨生起初從樂團出身，成名後跨足製作人、劇場演員、提攜後輩的多重角色，其音樂歷程雖然僅有10年卻十分璀璨，橘子集團和台北流行音樂中心希望透過這次特展，除了懷念他傳奇的一生，更希望讓新生代的年輕人、音樂創作者認識張雨生，從而激盪出不一樣的火花。
Ryan提及，此次特展呼應張雨生的歌曲《帶我去月球》，讓在地球的我們，能聽著在月球的張雨生唱歌，更有意義的是，作為在地球的粉絲，北流也特別與5組藝人合作翻唱張雨生的歌曲，希望能藉由這樣的互動橋段，激發並延續張雨生音樂帶給我們的感動與能量。
此外，橘子藉由此次與北流的合作，為集團泛娛樂版圖引進音樂新元素，期盼以嶄新載體「數位收藏品」提供粉絲不同的收藏形式；粉絲們除了能透過沉浸式展覽走入張雨生的音樂宇宙，觀展後則可以「數位收藏品」延續感動，凡購買《張雨生特展》門票可領取「禮物卡」，掃描QR Code即獲專屬版數位收藏品。進入展區前，粉絲還能體驗beanfun! 打造的《月球尋寶任務》互動遊戲，使用App於北流館內搜尋「想、你、到、月、球」共5枚 QR Code 指示板，就能隨身珍藏融合太空人、月球、聲波、北流特色建築等元素的5款限量版。
2023年1月至2月期間，成功領取「展場限定數位收藏品」，將獲得最高百元的零用金回饋，可於全台7-ELEVEN 折抵消費；凡以beanfun! 橘子支付不限通路與金額消費就贈「展場限定數位收藏品」，單一帳號限領乙次。而beanfun!的「fun市集」也獨家發行「典藏版數位收藏品」，含銀卡、金卡、白金卡3款卡面，取得3款卡面後，即可獲得隱藏版鈦金卡。2022年11月至2023年2月期間，持任意3張「展場限定數位收藏品」與1張「典藏版數位收藏品」，月月都有機會抽中張雨生特展海報、特展限量週邊、CD等隱藏獎勵。