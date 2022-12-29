群眾募資快樂襪實體店開幕 盧市長「二個拜託」挺愛心

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今日開幕式中，最引人注目的是儲備店長小嘉，在市府瑪利MAMA手作麵包庇護商店累積八年工作經驗，未來將擔任「瑪利Youngの快樂襪子店」店長，不但代表多年來的訓練成長、也享有基本工資保障，小嘉也請市長為咖啡杯簽名留下紀念。會後盧市長及副市長王育敏也穿戴上圍裙，至2樓成品裝箱區和瑪利亞青年一同包裝快樂襪，現場氣氛溫馨。
瑪利亞基金會執行長陳美鈴表示，這一雙襪子集合非常多人的善心、善意而製成，第一、障礙青年因語言障礙，透過製作襪子得到非常大的成就感；此外，群竣實業紡織總經理陳敬霖努力地用歐盟最高規格無毒紡織，將2支寶特瓶作成一雙襪子；再透過媒體人葉樹姍的代言，及獲得台中市十大伴手禮「首獎」、「現場人氣獎」、「最佳新人獎」三冠王，自去年上市以來，已賣出19萬2千雙環保寶特襪，並創造29個障礙青年的工作機會。
陳執行長說，感謝兩年來在嘖嘖募資平台上支持快樂襪開店計畫的朋友與社團企業，去年創下58天集資達450萬元，今年集資突破300萬元，門市順利開幕也代表他們能繼續為心智障礙者，創造更多工作機會，同時也能透過社會企業的運作彌補募款的嚴重不足，讓各項弱勢服務不會因為疫情影響而斷線。
陳執行長指出，去年的今天，Merry Young 快樂襪品牌正式上市，至今已經賣出19萬2千雙的襪子，銷售總額超過2,500 萬元，襪子圖樣也從3款增加到現在27款，明年將擴增到43款，還有企業專屬的客製款，歡迎有ESG採購需求的企業，可到門市或上網搜尋「瑪利亞.快樂襪」，以了解更多合作方式。