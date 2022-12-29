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群眾募資快樂襪實體店開幕 盧市長「二個拜託」挺愛心

▲台中首家由群眾募資成立的快樂襪實體店今天開幕，盧秀燕市長提出「二個拜託」挺愛心。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.29)
▲台中首家由群眾募資成立的快樂襪實體店今天開幕，盧秀燕市長提出「二個拜託」挺愛心。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.29)

記者金武鳯/台中報導

台中市首家由群眾募資、心智障礙者擔任創作者的「瑪利Youngの快樂襪子店」，今日開幕。以暖黃色裝潢的三層樓實體店，提供DIY區、包裝出貨及展售，已創造29名心智障礙者工作機會。台中市長盧秀燕剪綵時，誇讚由瑪利亞青年發揮才藝，創作的快樂襪，是全世界最漂亮的襪子，她提出「二個拜託」，拜託民眾多買、快樂襪多多生產，送禮自用兩相宜。

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開幕式中，盧市長收到由瑪利亞青年親手創作，專屬盧秀燕的「台中之心」快樂襪，主圖案是市長媽媽，讓盧市長驚喜萬分，不但誇他創作的市長畫像比她本人好看，還強調「這是今年收到最幸福的禮物」。盧秀燕表示，以襪子為主題的專門店，販售瑪利亞青年優秀的創作品，提供他們就業機會，助他們自立更生外，有盈餘還可提供更多的愛心及幫助，是一種善的循環，希望各界多購買，讓這個力量成為最美麗的愛心。

▲瑪利亞青年以市長媽媽設計、創作的「台中之心」快樂襪，今天送給市長盧秀燕，讓她驚喜萬分，頻說畫像比她本人漂亮。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.29)
▲瑪利亞青年以市長媽媽設計、創作的「台中之心」快樂襪，今天送給市長盧秀燕，讓她驚喜萬分，頻說畫像比她本人漂亮。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.29)
今日開幕式中，最引人注目的是儲備店長小嘉，在市府瑪利MAMA手作麵包庇護商店累積八年工作經驗，未來將擔任「瑪利Youngの快樂襪子店」店長，不但代表多年來的訓練成長、也享有基本工資保障，小嘉也請市長為咖啡杯簽名留下紀念。會後盧市長及副市長王育敏也穿戴上圍裙，至2樓成品裝箱區和瑪利亞青年一同包裝快樂襪，現場氣氛溫馨。

▲台中首家群眾募資的快樂襪實體店今開幕，市長盧秀燕前往祝賀及打氣，讚稱快樂襪是全世界最美的襪子。（圖／市府提供）
▲台中首家群眾募資的快樂襪實體店今開幕，市長盧秀燕前往祝賀及打氣，讚稱快樂襪是全世界最美的襪子。（圖／市府提供）
瑪利亞基金會執行長陳美鈴表示，這一雙襪子集合非常多人的善心、善意而製成，第一、障礙青年因語言障礙，透過製作襪子得到非常大的成就感；此外，群竣實業紡織總經理陳敬霖努力地用歐盟最高規格無毒紡織，將2支寶特瓶作成一雙襪子；再透過媒體人葉樹姍的代言，及獲得台中市十大伴手禮「首獎」、「現場人氣獎」、「最佳新人獎」三冠王，自去年上市以來，已賣出19萬2千雙環保寶特襪，並創造29個障礙青年的工作機會。

陳執行長說，感謝兩年來在嘖嘖募資平台上支持快樂襪開店計畫的朋友與社團企業，去年創下58天集資達450萬元，今年集資突破300萬元，門市順利開幕也代表他們能繼續為心智障礙者，創造更多工作機會，同時也能透過社會企業的運作彌補募款的嚴重不足，讓各項弱勢服務不會因為疫情影響而斷線。

陳執行長指出，去年的今天，Merry Young 快樂襪品牌正式上市，至今已經賣出19萬2千雙的襪子，銷售總額超過2,500 萬元，襪子圖樣也從3款增加到現在27款，明年將擴增到43款，還有企業專屬的客製款，歡迎有ESG採購需求的企業，可到門市或上網搜尋「瑪利亞.快樂襪」，以了解更多合作方式。

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