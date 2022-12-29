中國突解封嚇壞全世界！大馬民眾：拜託政府升級防疫措施
中國近日疫情大爆發，確診人數直線上升之際，當局突然宣布自2023年1月8日起，允許中國人民有序恢復出境旅遊，消息發布後，中國民眾最喜愛的幾個旅遊國家如臨大敵，紛紛推出針對中國遊客的防疫政策。向來深受中國遊客喜愛的馬來西亞，預計將在農曆年期間迎來大批中國遊客，但大馬衛生單位至今尚未決定，是否對中國遊客採行更為嚴格的檢測要求，也讓當地民眾相當擔心，呼籲政府謹慎防疫，因為大馬「再也禁不起多一次行動管制令（MCO）的日子了！」衞生部副部長魯卡尼斯曼在今（29）日向《星洲日報》透露，「衞生部長扎麗哈稍後將發文告宣布……（中國遊客）出發前檢測將是（入境）條件之一。」
國際中心謝佩蓁／綜合報導
中國在12月26日宣布，自2023年1月8日起取消入境隔離，消息一出，詢問海外旅遊的查詢量激增，預料中國民眾出國人數將會大幅增加。日本在中國預告開放隔天立刻發布公告，針對從中國入境的旅客全面實施PCR檢測，首相岸田文雄表示，「因為中國境內的感染急速擴大，但中央與地方、政府與民間的資訊有相當大的落差......考慮到這些情形，才決定採取這種臨時的特別措施。」同樣的不安情緒，也在馬來西亞民眾之間迅速擴散。許多網友在衛生總監諾希山的臉書留言，希望政府在喜迎大批中國遊客的同時，不要忘了做好防疫措施，必須以保護大馬民眾的健康為優先；另外也有民眾建議，恢復強制戴口罩的規定，至少能夠確保外國遊客在大馬旅遊時，能夠遵守防疫規定。
不少民眾憂心忡忡對大馬政府喊話，「請升級防疫需求警報」、「讓來自中國和其他新冠病例仍高的國家的人都要強制進行RT-PCR檢測」、「不想再看到至親死去了」等呼聲不絕於耳，可以看出當地民眾對於即將迎來大批中國遊客感到相當不安。
馬來西亞在新冠肺炎疫情爆發後，陸續實施長達一年多的行動管制令，導致百業蕭條，民眾叫苦連天。今年疫情趨緩後，生活好不容易慢慢上軌道。中國突然宣布解封，對於向來與中國交好的馬來西亞而言，原本應該是個好消息，特別是中國遊客向來是馬來西亞外籍遊客的大宗，疫情之後中國嚴格封鎖，中國民眾無法出國旅遊，連帶導致馬來西亞旅遊業年虧損千億令吉。