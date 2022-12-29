炎亞綸首度跨年主持獻給台南 為了美味小吃再累都不怕

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台南市政府今(29)日公布跨年晚會的煙火模擬畫面，各式煙火如火樹銀花迸開，非常燦爛美麗。市府表示，台南市跨年晚會從去年起恢復施放煙火，豐富跨年倒數的歡樂氣氛，今年仍爭取開基玉皇宮獨家贊助經費，於永華市政中心旁的西拉雅廣場施放專業級煙火，時間為倒數後2分半，建議有意捕捉精采畫面的民眾可提早準備。
近來因「來吧！營業中」人氣越來越旺的「全方位天王」炎亞綸，首度主持大型跨年晚會，將第一次獻給台南，他也將擔綱倒數前的壓軸表演。炎亞綸去年連趕台南等2場跨年工作超過20小時完全不覺得累，反而把握難得時光享受台南美食，尤其對於台南在地美食牛肉火鍋、蝦仁飯和綠豆湯讚不絕口，今年網友提及台南隱藏美食「炸香菜」時 ，他「神聖的食物」的稱讚也引起網友熱烈討論。炎亞綸表示，覺得跟台南很有緣份，很常來台南演出，這次跨年首度挑戰主持加表演，讓大家可以看到「滿滿的炎亞綸」，非常值得期待！
今年跨年卡司超強，不少民眾為搶占舞台前最佳位置，提前多天於永華市政中心西側廣場搭帳棚守候。市長黃偉哲除請主辦單位準備暖暖包，也特別呼籲歌迷朋友因近日早晚溫度較低，要注意加強保暖措施。
台南市府強調今年活動將全面提升公共安全等級，除了動員更多義消、警力於現場協助，也將於人潮過度擁擠時啟動緊急應變措施，增加緊急救護能量。同時也提醒民眾，不要為了搶看明星而推擠，以免造成踩踏受傷。
跨年活動預計由晚間6點開始暖場表演， 7點正式開始演出至凌晨0點30分，當晚電視轉播頻道為TVBS歡樂台（42台）、有線電視臺南第3公用頻道、TVBS Asia台，MOD平台部分則有中華電信MOD跨年專區，OTT直播部分有中華電信Hami Video。另外民眾也可利用網路在TVBS NEWS YouTube頻道、臺南TODAY臉書、黃偉哲市長臉書同步收看(網路直播時間：6點半開始、電視轉播：7點開始)。