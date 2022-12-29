周子瑜排名不保了！2022百大美女出爐 全球最美才剛懷孕
2022年進入尾聲，由美國知名網站TC CANDLER舉辦的「全球百大美女」票選活動結果，已經在28日出爐，包含TWICE人氣成員周子瑜、人氣女團BLACKPINK全體成員、MOMOLAND成員Nancy Jewel McDonie等多名女星都有上榜，不過，周子瑜這次則跌至第10名，第1名則是由美國模特兒潔絲敏（Jasmine Tookes）拿下，更令人驚豔的是，潔絲敏幾個月前已經懷孕，是個超級準辣媽。
娛樂中心/綜合報導
2022年百大美女榜單「The 100 Most Beautiful Faces of 2022」，已經在28日公布。從第10名至第1名依序為，韓國女團TWICE成員子瑜（台灣）、前韓國女團After School成員娜娜、埃及演員Mai Omar、以色列模特兒Yael Shelbia、菲律賓演員Ivana Alawi、南韓女團H1-KEY成員SITALA（泰國）、Youtuber網紅 Dasha Taran（俄羅斯）、南韓女團BLACKPINK成員Lisa（泰國）、南韓女團MOMOLAND成員Nancy Jewel McDonie（韓國、美國混血）、美國模特兒Jasmine Tookes。
事實上，現年23歲的周子瑜，今年已經是連續8屆入圍「全球百大美女」，不過從2019年奪下冠軍之後，就每年固定下滑3名，包含2020年第4名、2021年第7名，直到今年的第10名。
至於第一名的美國模特兒潔絲敏，現年31歲，去年就嫁給厄瓜多籍男友後，今年也順利懷孕，另外也可以從IG上看到潔絲敏曬出大肚子的照片，即將成為最美辣媽，如今登上全球寶座，對她來說絕對是喜事連連。
另據外媒報導， TC Candler官方解釋，全球百大美女榜單是依據社交媒體、大眾媒體文章，以及Google搜尋等各種數據排行而定。最終由潔絲敏成功擊敗蓋爾加朵、艾瑪華森，以及去年冠軍LISA，成為2022年全球百大美女第一名。（編輯：詹鎰睿）