台積電晶圓十八廠投資逾1.86兆 3奈米全球應用商機驚人
台積電今（29）日宣布 3 奈米製程技術已順利進入量產，具備良好的良率，並為第八期晶圓廠上樑，董事長劉德音表示，位於南部科學園區的晶圓十八廠，為台積電生產 5 奈米及 3 奈米製程技術的超大晶圓廠，總投資金額超過新台幣 1兆 8600 億元，創造超過 1 萬 1300 個直接的高科技工作機會。劉德音也預估 3 奈米製程技術將在量產 5 年內將釋放全世界約 1.5 兆美元終端產品的價值。
記者許家禎／台北報導
台積電董事長劉德音表示，公司3 奈米製程技術在效能、功耗及面積（PPA）及電晶體技術上，為業界最先進的半導體邏輯製程技術，是繼 5 奈米（N5）製程技術之後的另一個全世代製程。相較於 N5製程技術，公司 3 奈米邏輯密度將增加約 60%，或者在相同速度下功耗降低 30到35%。
劉德音指出，台積電在台灣深耕 3 奈米先進技術及擴建產能，位於南部科學園區的晶圓十八廠為台積電生產 5 奈米及 3 奈米製程技術的超大晶圓廠。而整個台積電晶圓十八廠全廠區投資金額總計超過新台幣 1兆 8600 億元，創造逾 2 萬 3500 個營建工作機會，以及超過 1 萬 1300 個直接的高科技工作機會。
台積電除了在台灣持續擴建 3 奈米產能，在美國的第二期建廠亦同步展開。台積電預估 3 奈米製程技術量產第一年帶來的收入，將優於 5 奈米在 2020 年量產時的收益，並預計 3 奈米製程技術將在量產 5 年內將釋放全世界約 1.5 兆美元終端產品的價值。
關於廠區部分，3奈米晶圓廠區建設依循台灣綠建築EEWH和美國綠建築 LEED認證系統指標。廠區同時導入來自「台積電南科工業再生水廠」的水資源，以逐步達成全公司2030年前再生水替代率60%以上永續目標。廠區自量產開始承諾使用20%以上再生能源，以逐步達成2050年前淨零排放之永續目標。