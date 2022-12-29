林襄「隱藏版師妹」獨家照曝光　開拍前全身起疹子

啦啦隊甜心霖霖（李芷霖）是女神林襄的師妹，目前擔任棒籃雙棲的啦啦隊員，她在大學期間，還因爲打工被封為「好市多周子瑜」。霖霖近期和台灣知名女攝影師莉奈，推出首本寫真作品《霖距離》，一次推出中、日版本，還被日本人譽為「無辜小白狐」，而莉奈也向《NOWnews今日新聞》分享一張獨家照，只見霖霖用無辜的眼神直視鏡頭，身穿黑白格紋搭配蕾絲的小可愛，斜躺在床上之外，還用手臂擠壓胸部，渾圓、白皙的上圍引人遐想。
記者侯家瑜/台北報導
對於發行寫真，她坦言沒想過能完成這麼重大的任務，「一直以來都不是一個有自信的人，真的滿滿的緊張感。」表示其實拍攝過程不是很順利，因為在拍攝前幾天剛確診完，又引發異味性皮膚炎，全身起疹子、皮膚暗沉，還好經過攝影團隊的巧手，讓作品看不太出來。
霖霖坦言一開始非常放不開，又因為長年累月練習競技啦啦隊，擔心粗壯結實的腿，在鏡頭前會不夠好看，「在拍攝前2個月，睡前天天按摩和抬腳，莉奈不斷鼓勵我，讓我慢慢放鬆心情，還好後面就越拍越順利。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。