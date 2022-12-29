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營運走揚創歷史新高！科技產業園區營業額首破5千億元

▲經濟部加工出口區管理處科技產業園區111年營運產值首破新台幣5千億元。(圖／記者黃守作攝)
▲經濟部加工出口區管理處科技產業園區111年營運產值首破新台幣5千億元。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

經濟部加工出口區管理處科技產業園區111年營運產值首破新台幣5千億元，未來施政將持續著重空間擴充、廠商輔導、低碳永續等重要工作，全力協助廠商在詭譎的時局中持續獲利，以帶動園區營運再創高峰。

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▲經濟部加工出口區管理處團隊在處長楊伯耕(左2)帶領下，齊慶科技產業園區111年營運產值首破新台幣5千億元。(圖／記者黃守作攝)
▲經濟部加工出口區管理處團隊在處長楊伯耕(左2)帶領下，齊慶科技產業園區111年營運產值首破新台幣5千億元。(圖／記者黃守作攝)
加工出口區管理處於今(29)日舉行年終記者會，在會中，由該處處長楊伯耕帶領經營團隊，舉杯齊慶科技產業園區111年營運產值首破新台幣5千億元，他說，今(111)年科技產業園區營運不畏逆風，成長績效亮眼，迄今公司數、貿易額、營業額、出口數、員工數等數據，均創歷史新高，其中全年營業額首破新台幣5億千元。

▲經濟部加工出口區管理處處長楊伯耕說明科技產業園區111年營運產值首破新台幣5千億元之情形。(圖／記者黃守作攝)
▲經濟部加工出口區管理處處長楊伯耕說明科技產業園區111年營運產值首破新台幣5千億元之情形。(圖／記者黃守作攝)
楊伯耕說，根據加工處統計顯示，今年雖受到戰爭、疫情、通膨、升息等不利因素影響，但因車用、網通、高速運算等產品需求維持高檔，帶動半導體出貨持續成長，讓科技產業園區1至10月維持成長趨勢，目前主要統計數據均已接近或超越去年水準，全年都可望創下歷史新高，其中，員工數已達35年新高點，有機會挑戰9萬人的歷史新高，回復70年代傳產外移前的水準，但因園區早期主要提供勞力密集工作不同，目前科技產業園區提供的多屬高科技職缺，對活絡中南部就業繁榮與薪資成長，卓有貢獻。

▲經濟部加工出口區管理處科技產業園區111年營運產值首破新台幣5千億元。(圖／記者黃守作攝)
▲經濟部加工出口區管理處科技產業園區111年營運產值首破新台幣5千億元。(圖／記者黃守作攝)
楊伯耕指出，在營運成長的帶動下，今年科技產業園區還引進多個具指標性的重大投資，包含緯創集團投資逾百億興建車載及工控面板燈塔工廠、矽品精密投資199億元興建高階封測廠、光寶集團投資逾百億元興建高雄研發生活園區及2期營運中心、昇陽半導體投資73億元興建智慧化晶圓再生製程廠等，加上前瞻智造基地也於今年落成啟用，並一推出就立即滿租，累積投資額高達124億元，展現暢旺的投資動能。

楊伯耕並指出，展望新的一年，全球仍籠罩在景氣衰退的風險下，但根據預測顯示，半導體產業將於明(112)年下半年回溫，並於113年恢復成長，而加工出口區管理處為因應未來發展局勢，目前正積極開發新區，並持續強化空間再造及廠商輔導等工作，以全面提升園區競爭力。

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