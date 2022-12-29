劉雨柔離婚6年尪！親手毀掉「1物」 哽咽喊：我們都輸了
35歲女藝人劉雨柔和老公黃育仁（Jeff）結婚快6年，9月突然宣布離婚消息，讓粉絲震驚又錯愕。如今過了3個月，她近日上節目《11點熱吵店》親手銷毀「回憶」，剪下兩人的結婚喜帖，還哽咽表示：「這場比賽兩個人都輸了，所以沒有必要繼續留著」。
娛樂中心／綜合報導
劉雨柔近日在節目《11點熱吵店》參與「前任物品銷毀大會」，她拿出和前夫Jeff結婚時留下的唯一一張喜帖，表示當初在籌備婚禮時非常用心，希望辦一個與眾不同的婚禮，也因為前夫是拳擊職業選手，她認為婚禮不該只往女生希望的方向去辦，「我老公，我前夫可能希望有一個這樣的婚禮，我們的婚禮是有主題，就是一個競技場。」語畢，主持人沈玉琳也發現她到現在還是會講錯稱謂，不禁感嘆：「沒想到當愛已成往事」。
劉雨柔接著介紹當初精心設計的喜帖，「這邊有Boxing glove（拳擊手套），上面寫我們兩個的名字Jeff and Pebbles，就像一張去看比賽的門票。」上面還有桌次、人數等資訊，相當貼心。她介紹完也忍不住哽咽：「我沒辦法在這邊摧毀我的婚禮，所以我覺得最能夠有代表紀念意義的，就是喜帖」。
她強忍難過情緒，坦言：「我覺得這場比賽就是兩個人都輸掉了，沒有必要繼續留著，所以很值得銷毀。」認為兩個人分開都會比較快樂，綁在一起不快樂，「我覺得分開祝福他這件事更難做到。」最後，她含淚將信封、喜帖一一剪下，主持人Melody輕拍她的肩膀給予安慰，全場來賓也紛紛祝福：「下一個會更好」。（編輯：郭佩蓉）