韓國暫時不限購藥物！分析：通關難、原料多來自中國

泰國白富美成民調最高總理候選人　揭秘超狂背景

▲最新民調顯示，佩通坦獲得超過四分之三的泰國人支持，遠遠超越帕拉育。（圖／翻攝自Instagram）
▲最新民調顯示，佩通坦獲得超過四分之三的泰國人支持，遠遠超越帕拉育。（圖／翻攝自Instagram）

記者賴正琳／綜合報導

泰國下屆國會大選將在2023年5月前舉行，被視為現任總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）最大對手的候選人，是年僅36歲的佩通坦（Paethongtarn Shinawatra）。除了外型亮眼和學歷超群，佩通坦的父親是前總理塔克辛(Thaksin Shinawatra) ，這讓她不只獲得年輕族群的支持，同時讓老一輩選民也有意支持她。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《彭博社》，最新民調指出，佩通坦獲得超過四分之三的泰國人支持，遠遠超越帕拉育。這項結果讓國際媒體和讀者好奇，為什麼塔克辛的小女兒佩通坦能成為總理候選人？

▲佩通坦是泰國人眼中的人生勝利組。（圖／翻攝自Instaram）
▲佩通坦是泰國人眼中的人生勝利組。（圖／翻攝自Instaram）
佩通坦外貌出眾，且學識淵博，最高學歷為英國薩里大學（University of Surrey）碩士，目前身兼泰國通訊（Thaicom）執行長與為泰黨（Pheu Thai）資深顧問。她的父親塔克辛與姑姑盈拉（Yingluck）都曾是泰國總理，因此她一出生便被視為含著金湯匙的白富美。

雖然出身不凡，但佩通坦沒有耽溺於享樂，反而奮發圖強，認真就學和工作，甚至擁有家庭和小孩，年紀輕輕的她，是泰國人眼中的人生勝利組。而且她非常親民，時常在社群平台分享自己和家庭出遊的照片，有時也會分享工作動態，讓她獲得超高人氣。

在12月的競選活動中，她承諾泰國人民要開創一個平等的社會，如果她所在的為泰黨能贏得大選，她會致力於讓貧困人士脫貧。為泰黨會試圖提升米、橡膠和油價，幫助農民改善生活，同時會翻新鐵路，加強基礎建設。種種有建設性的政見，讓她擄獲不少選民的心。

▲佩通坦沒有耽溺於享樂，反而奮發圖強，認真就學和工作。（圖／翻攝自推特）
▲佩通坦沒有耽溺於享樂，反而奮發圖強，認真就學和工作。（圖／翻攝自推特）
然而，佩通坦的弱勢在於她過往沒有從政經驗，即便是商界的執行長，但她在2021年3月被任命成為泰黨的主席前，沒有像其他候選人豐富的政治歷程。好在她爸是塔克辛，擁有廣大的人脈和資源，讓她的政治仕途十分暢通。

塔克辛出生於泰國清邁的華裔家庭，曾任泰國外交部長和副總理，並以壓倒性的票數在2001年當上泰國總理，在政治界交友無數，塔克辛在2005年成為泰國歷史上第一位任滿4年，並成功連任的民選總理。只是贏得無數民心的他，反而被軍方和王室忌憚，因此在軍方政變後下台。後來他在2007年和2011年都重新回歸政治舞台，如今他力挺小女兒佩通坦出馬，他的高人氣因此轉嫁到佩通坦身上。

即使擁有雄厚的家境加持，佩通坦仍須提防軍方從背後插刀。軍方曾在2006年9月19日發動政變，推翻塔克辛總理。2014年5月7日又發動政變，推翻塔克辛的妹妹盈拉總理。兩名長輩當年都因為軍方，而被判刑和流亡海外，如今要四度挑戰泰國總理職務的塔克辛家族，即便佩通坦擁有超高人氣，勢必要打一場硬仗。

▲年僅36歲的佩通坦將參選泰國總理。（圖／翻攝自推特）
▲年僅36歲的佩通坦將參選泰國總理。（圖／翻攝自推特）

陪外籍漁工過冬　民團寒冬贈衣活動邁入第六年

移工在台灣學中文　民團助攻考取證書

影／超奇異小吃！揭秘泰國最危險三府美食

出身最高貴、受萬民擁戴　泰國長公主昏迷送醫震驚全國

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀