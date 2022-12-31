泰國白富美成民調最高總理候選人　揭秘超狂背景

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佩通坦外貌出眾，且學識淵博，最高學歷為英國薩里大學（University of Surrey）碩士，目前身兼泰國通訊（Thaicom）執行長與為泰黨（Pheu Thai）資深顧問。她的父親塔克辛與姑姑盈拉（Yingluck）都曾是泰國總理，因此她一出生便被視為含著金湯匙的白富美。
在12月的競選活動中，她承諾泰國人民要開創一個平等的社會，如果她所在的為泰黨能贏得大選，她會致力於讓貧困人士脫貧。為泰黨會試圖提升米、橡膠和油價，幫助農民改善生活，同時會翻新鐵路，加強基礎建設。種種有建設性的政見，讓她擄獲不少選民的心。
然而，佩通坦的弱勢在於她過往沒有從政經驗，即便是商界的執行長，但她在2021年3月被任命成為泰黨的主席前，沒有像其他候選人豐富的政治歷程。好在她爸是塔克辛，擁有廣大的人脈和資源，讓她的政治仕途十分暢通。
塔克辛出生於泰國清邁的華裔家庭，曾任泰國外交部長和副總理，並以壓倒性的票數在2001年當上泰國總理，在政治界交友無數，塔克辛在2005年成為泰國歷史上第一位任滿4年，並成功連任的民選總理。只是贏得無數民心的他，反而被軍方和王室忌憚，因此在軍方政變後下台。後來他在2007年和2011年都重新回歸政治舞台，如今他力挺小女兒佩通坦出馬，他的高人氣因此轉嫁到佩通坦身上。
即使擁有雄厚的家境加持，佩通坦仍須提防軍方從背後插刀。軍方曾在2006年9月19日發動政變，推翻塔克辛總理。2014年5月7日又發動政變，推翻塔克辛的妹妹盈拉總理。兩名長輩當年都因為軍方，而被判刑和流亡海外，如今要四度挑戰泰國總理職務的塔克辛家族，即便佩通坦擁有超高人氣，勢必要打一場硬仗。