藍中常委蕭景田遭通緝 民進黨籲朱立倫道歉、並要求投案
國民黨中常委蕭景田今日遭士林地檢署通緝，國民黨稱檢調是選擇性辦案，引發譁然。民進黨發言人謝子涵今（29）日傍晚表示，蕭景田是國民黨現任中常委，被士林地檢署列為被告，如今遭發布通緝，任命蕭景田為彰化縣黨部主委的國民黨主席朱立倫責無旁貸，應向國人道歉，並負責要求蕭景田儘速投案面對司法調查。
記者黃宣尹／台北報導
謝子涵表示，媒體報導，士林地檢署日前偵辦國民黨北投士林區的黨部執行長曾繁川涉嫌買票，背後資金提供的人，疑似是蕭景田。國民黨黨部執行長和中常委涉案，朱立倫一邊高喊「排黑比綠嚴」，卻又在二周前在彰化參加感恩餐會時蕭景田寒暄。
「國民黨的黑不是黑？」謝子涵指出，蕭景田過去就因涉入殺警案、因運送屍體罪判刑兩年，如今蕭景田又遭通緝，再度重重打臉國民黨說要排黑根本是打假球。國民黨不叫蕭景田出來面對，還想用「選擇性辦案」的政治口水來轉移焦點，再次凸顯國民黨只會檢討別人的雙重標準行徑。
謝子涵指出，遭通緝的蕭景田已經神隱多日，蕭除了是國民黨現任中常委，更是朱立倫任命的彰化縣黨部主委，朱立倫應向社會大眾道歉，切勿徇私護短，並且要求蕭景田出面投案，坦然面對司法調查，否則只會再度證明國民黨是「說一套做一套」。