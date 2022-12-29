跨年搭捷運最方便！高市府加開免費接駁車服務粉絲

高市府今(29)日表示，跨年當天將特別加開免費接駁車服務粉絲，31號夢時代跨年接駁車從「捷運橘線文化中心站」往返會場「時代南二路」（近舊凱旋路口），進場服務時間為31日22時至23時，散場則為23時30分至凌晨1時。市長陳其邁除呼籲民眾，盡量搭乘大眾運輸工具外。也請大家在出門或者在交通的資訊上做準備，才能夠在最短的時間到會場及回家。
記者郭凱杰／高雄報導
同時，高市府也鼓勵搭乘捷運，班距加密至3~6分鐘，末班車延長至次日凌晨2時發車。31日夢時代《亞灣未來市演唱會》到凱旋捷運站3號出口即抵達會場，元旦《高流幸福式演唱會》亦鄰近中央公園、鹽埕埔、西子灣三大捷運站，建議粉絲多加利用捷運提早前往。
元旦晚會的散場接駁車由「高流中心(海邊路檢驗局前)」往返「捷運紅線中央公園站(城市光廊公車站)」，服務時間為23時30分起自次日凌晨1時，預計每8-10分鐘一班車，歡迎民眾多加利用。
高市府同時也參考歷年辦理大型活動經驗，考量跨年人潮眾多，為強化疏散效率及安全性，避免大量人潮擠進輕軌站，造成踩踏意外，31日輕軌「夢時代站C5」及「凱旋中華站C4」傍晚5時後不上、下客，元旦輕軌「真愛碼頭站C11」、「駁二大義站C12」晚間8時後亦不提供上下車服務，以維護乘客及民眾安全。輕軌亦延長營運時間至次日1時30分，如有搭乘輕軌需求者，可至前後一站的輕軌站乘車，造成不便，請多體諒。
此外行經夢時代跨年會場的市公車路線，包括小港幹線(69)、三多幹線(70)、林園幹線(紅3)，亦延長營運至凌晨1時，歡迎多加利用。更多高雄跨年機車停車場或其他交通管制訊息，請至官網查詢。