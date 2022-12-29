漫威男星劉思慕現身公園！組隊打球畫面曝光 民眾超幸運
以漫威電影《尚氣與十環傳奇》走紅的好萊塢男星劉思慕（Simu Liu），日前接獲PLG台灣職籃聯盟新北國王隊邀請，將在31日跨年大戰擔任開球嘉賓，讓許多影迷嗨到爆炸，而劉思慕前幾天已經抵達台灣，帶著女友、友人一同享受台灣的文化與美食，今（29）日劉思慕更現身台北大安森林公園與民眾組隊打球，讓粉絲看了相當羨慕。
娛樂中心/綜合報導
自從劉思慕抵達台灣後，就不斷在個人IG限動上分享行程，而且幾乎全都是吃的，包含林東芳牛肉麵，饒河夜市的地瓜球、珍珠奶茶、骰子牛、胡椒餅等等，而且還當場玩起射氣球，更親自造訪松山慈祐宮，瞬間變成台灣觀光代言人，今日還特別跑到大安森林公園運動，也和當地民眾組隊打籃球，也展現深藏不露的球技，一個背後運球過人就上籃得分。
事實上，劉思慕在漫威電影《尚氣與十環傳奇》中飾演男主角「尚氣」，與影帝梁朝偉、楊紫瓊均有一段精彩的對手戲，但在電影上映前，劉思慕以及這部電影就飽受許多種族歧視的批評，所幸，電影在全球開出4.32億美元（大約新台幣132.7億）的票房，廣受好評，打破外界眼光，也讓劉思慕的人氣瞬間飆漲，未來也確定加入漫威宇宙，參與《復仇者聯盟：康之王朝》、《復仇者聯盟：秘密戰爭》等電影（編輯：詹鎰睿）