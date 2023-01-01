元旦連假親子出遊不花錢！泡湯賞花、童話公園玩透透

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不只跨年檔期，新北市從11月就開跑各項旅遊活動，除了最受矚目的新北耶誕城精彩光雕秀、雪花紛飛外，童話般的「鴨鴨公園地景藝術展」，以及陶冶心性的林本源園邸（林家花園）感受昔日首富大院的氣派，再到金山、萬里享受暖呼泡湯，都是相當有趣的行程。
🟡鴨鴨公園地景藝術展
每年都會舉辦的「鴨鴨公園地景藝術展」今年則展到明年1/29，以「童話森林夢遊時光」為主題的鴨鴨地景藝術，有25公尺大的彈珠臺、哈比人住的蘑菇屋，讓大小朋友都可以玩得盡興、拍得開心。展區白天、夜晚都有不一樣的風景，到了晚上俯瞰展區還能看到兩隻鴨鴨對望，可愛又童趣。
🟡暖冬感溫祭
喜愛泡湯的朋友也可以選擇來新北市泡湯跨年，無論是青春山海線的金山、萬里區富藏的海底溫泉、白礦泉、鐵礦泉、碳酸氫鈉泉及硫磺泉等眾多泉種資源，養顏美容、舒緩筋骨都有奇效；或到烏來區泡泡傳說中的「美人湯」，來自雪山山脈的泉水，特別清澈、呈現無色無臭，具有去角質與促進新陳代謝之效。
福隆貢寮地區也是新北著名溫泉區，坐擁臺灣本島唯一的海底溫泉，稀有的氯化物碳酸氫鹽泉，淡琥珀色的特殊泉質，澄澈近乎透明無味。新北的三鶯一帶則將溫泉結合雨林生態，於翠綠山林中享受森林浴後再來個暖湯，舒展身心靈，也能順道漫遊鶯歌老街感受藝術氣息。
新北觀旅局表示，今年度「暖冬感溫祭」擴大推出一系列暖心活動，即日起至明（2023）年2/15止，只要民眾在新北市擁有溫泉標章之店家進行消費，憑單筆消費金額滿200元的發票或收據，在今年2月15日的23:59前，至「暖冬感溫祭」活動官網登錄資料，就有機會抽中眾多精美獎品！幾乎免費還有獎品抽，何樂而不為？
📌台南市
台南觀旅局也公布一系列跨年台南打卡行程，盛邀旅客「來台南跨年」！
🟡2022 MATTAUW大地藝術季：曾文溪的一千個名字
兩年一度大地藝術季，分別在麻豆總爺藝文中心、大隆田生態文化園區、拔林車站設立三大展區，以超過60件藝術作品及100場文化探索，打造台灣目前單一縣市最廣的藝術季，更是第一個聚焦於溪流的藝術季，帶領大家沿著曾文溪流域走訪總爺藝文中心、大隆田、渡頭與拔林等地區，以最貼近生活的方式探討水域治理相關議題。
🟡龍崎光節：空山祭
第4屆「龍崎光節：空山祭」以「隨風去留」為主題，帶著全新作品回歸龍崎區虎形山公園，展出由藝術家與社區居民、生活環境互動交流、共創的公共裝置藝術作品，所有作品都是現地創作，呈現出專屬於龍崎山林、奇幻又富有文藝氣息的浪漫夜晚。
台南觀旅局推薦，來到龍崎可先走訪新光里彩繪村、大潭埤公園等關廟景點，再到《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇中場景的深緣及水品嘗鳳梨吐司，晚上再前往虎形山公園。
🟡月之美術館
今年的月之美術館也在鹽水區歷史街區舉辦，以「我們」為策展主題，包括8件新增作品、11件常設作品，還有Bingo闖關互動贈獎活動，增加看展樂趣。來到鹽水還可走訪月津港親水公園、護庇宮、永成戲院、八角樓、聚波亭大眾廟、鹽水武廟、鹽水車站等景點，吃飽喝足後再到《俗女養成記》「陳嘉玲的故鄉」後壁菁寮老街走走逛逛，感受劇中氛圍。
🟡關子嶺泥漿溫泉
被網友熱議評為「台灣10大名湯」的關子嶺溫泉是台南有名的溫泉勝地，灰黑色弱鹼性碳酸泉水能讓身心舒暢又能滋潤肌膚，又被當地人稱為「天下第一靈泉」。泡湯享受完還可以去品嘗在地美食「桶仔雞」，或是在175咖啡公路景觀餐廳來杯東山咖啡，暖身又暖胃。
🟡楠西梅嶺登山賞梅
冬季賞梅別有一番風味！台南楠西梅嶺到冬天就會開滿滿山雪白梅花，風景區主要有五條登山步道，其中四條步道往上都會接往「稜線步道」，沿線視野極佳，是觀日出、看日落的好地方。同樣在楠西區的玄空法寺，有寺內師傅自行鋪設的森林步道「生命之路」，可欣賞百年五葉松、曲折盤繞的老松，還有多座樹木化石，傍晚時分還可到「見佛亭」欣賞晚霞美景。
🟡黑面琵鷺會面
冬天是黑面琵鷺遷徙來台的季節，尤其台南七股區也是這些「旅客」的中繼站之一，各路賞鳥達人每年都會把握黑面琵鷺來台機會，與這些難得巨星會會面！台南七股區的潟湖、魚塭區、曾文溪口海埔地、學甲溼地生態園區以及安南區在海尾路綠道與山海圳國家綠道間的海尾寮魚塭區，大家也可以直接到七股區的黑面琵鷺保護區，設有「黑面琵鷺生態展示館」及北堤賞鳥亭，民眾可直接透過望遠鏡欣賞在棲息地的黑面琵鷺。