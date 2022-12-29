「金鐘影后」王琄首拿主持棒 66位重量級演員輪番上陣
藝文節目《誰來演戲》以對談的方式，讓演員分享許多不為人知的心路歷程，近來又推出新節目《誰來演戲之圓桌對談》，邀請到第一季來賓王琄擔任主持人，每一集節目皆以不同主題邀請2-3位演員「圓桌對談」，像是母親掌門人、金鐘金馬加持的女配角等，一共26集邀請了66位來賓，包含郭書瑤、蔡淑臻、溫貞菱、林美秀、陸奕靜、唐從聖、顏正國和黃河等，入圍加得獎總共有35座金馬獎、123座金鐘獎的傲人表現。
記者侯家瑜/綜合報導
首次挑戰主持的王琄說：「你問我說挑戰怕不怕？怕！但要不要接受？要！反正製作人都不怕了。」在節目中扮演穿針引線的角色，王琄認為大多數觀眾只知道演員能讓人如癡如醉，卻很難有機會去認識一個演員的經歷，「通常他們都有些不為人知的歷練，才能呈現出好看的表演，節目就是讓演員有機會跟大家分享他們的另一面」。
因演出《俗女養成記》陳嘉玲媽媽，而拿下金鐘獎最佳女配角的于子育，與同樣有國民媽媽之稱的林美秀、楊麗音同台，3人湊在一起笑聲不斷，還大爆演媽媽的福利：「我的兒子好帥、女兒好美，很有成就感。」于子育直呼：「上節目根本是在開同學會。」
陸奕靜、黃瀞怡（小薰）、丁寧皆是金鐘獎或金馬獎的女配角獎得主，原以為3人會出現同場較勁的戲碼，怎知紛紛自爆悲慘故事，像黃瀞怡就坦承，在第一次入圍金鐘獎之前，曾有一整年，每一個禮拜都去試鏡，一整年都沒有上過，想說是不是該放棄演戲，另外像是鍾瑶、莫允雯、胡宇威等偶像劇常客，光是3人湊在一起，畫面就十分賞心悅目。