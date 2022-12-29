綠再開檢討會議　與會者示警：2024首投族未必會投民進黨

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會中也說，也因為首投族對國民黨過往執政荒腔走板的惡劣狀況不瞭解，不知道國民黨的威權蠻幹，無感民進黨在選舉期間提出的質疑，也可能忽略「抗中保台」的重要性，所以他們的票不一定會像過往首投族一樣多半投給民進黨，因此民進黨在傳統上爭鋒相對的攻防要做調整，更要找到新的施力點，端出牛肉爭取年輕人支持，絕不能再認為返鄉投票一定是投給民進黨。
有議員就說，為甚麼國民黨籍的謝國樑會當選基隆市長，就是因為Gogoro政見有用，就算跳票他也是選上了；舉這個例子，當然不是說民進黨提名的候選人政見要亂開，但要針對年輕朋友提出吸引人的政見，這是民進黨要檢討的。
另外，也有與會議員表示，選舉本來就應該已經預想到對手會攻擊防疫，可是全黨似乎沒有準備好要回應的內容，也讓支持者感到很喪氣甚至不滿，另外，針對論文、黑金的抹黑，反擊力道太弱，明明國民黨更誇張，怎麼這些變成民進黨的標籤？
也有議員在會中表示，黨內普遍認為，對於國民黨黑金的攻擊不能停，今日會中也有做出指示，民進黨應該繼續依循「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，凸顯與國民黨的不同。
另外，有與會者談到，昨日公布的檢討報告中有提到，希望黨公職多增加地方經營服務，然而非六都的黨內初選制度上沒有加權，造成「一國兩制」，如此制度性排擠年輕人回到非六都的家鄉，繼續往都會區集中，這對民進黨在全台經營可能會有長遠影響，應有檢討、研議空間。