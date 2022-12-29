蔣萬安恢復敬老金普發1500元 柯文哲：妥協比堅持容易
台北市長蔣萬安今（29）日上午，宣布北市重陽敬老金將恢復普發1500元，而非像過往柯文哲市府時代，是每年市府預算歲計賸餘狀況彈性調整，等同「柯規蔣不隨」。對此前任市長柯文哲晚間也在臉書上PO文，表示自己在交接時特別交代「不因短期利益犧牲長期利益、不因少數利益犧牲多數利益、不因政黨利益犧牲國家利益」，更重要的是要堅持這些理念，堅持做對的事，「恢復普發1500元敬老金」這筆錢要從哪裡來？是挪用其他社福預算？甚至工程預算？或者舉債來發？
記者丁上程／台北報導
柯文哲表示，自己卸任台北市長時的交接致詞，特別交代蔣萬安「不因短期利益犧牲長期利益、不因少數利益犧牲多數利益、不因政黨利益犧牲國家利益」，更重要的是要堅持這些理念，堅持做對的事。不過蔣萬安今日就宣布，明年起恢復普發重陽敬老金1500元，「我好奇的是：這筆錢要從哪裡來？是挪用其他社福預算？甚至工程預算？或者舉債來發？」
柯文哲強調，政府預算就這麼多，社福資源應挹注給需要的人，並依照社會狀況彈性調整，而不是普發，應該盡可能建立「可長可久的長者福利制度」。柯文哲說，像是他任內開始補助綜所稅率20%以下之長者健保費，一人一年9912元，一年就要花31億；而到民國121年，台北市的老年人將增加到68萬人，將有48萬名長者可享有健保費全額補助，屆時總支出會高達42億，「但我認為醫療是人權，健保費的補助可以真正維繫老人家的生活與醫療品質。」
柯文哲直言，在高齡化時代，政府還必須增加日照中心、社區關懷據點、居家服務，以及樂齡運動中心，將有限的資源投資在長輩健康。不少長者在拿到1500元現金時會開心幾天或幾小時，但這樣的政策完全不符合「社會福利應該偏向弱勢者」的原則，如果還要用人工發放、更會增加行政成本。
「這樣的改變我雖然不意外，但仍有些失望，我還是期許新政府有更多的道德勇氣，不要債留子孫。」柯文哲說，台北市要做的是真正的社會福利政策，不要重回民粹政治的老路。