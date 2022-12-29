伊格開發「智慧租屋i管家」 包租代管業邁入新世代

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劉又瑋從事租屋管理事業近15年，擔任台中市租賃住宅服務商業同業公會第二屆副理事長。劉又瑋表示，15年間的管理經驗，深刻體驗管理業者的痛點。因為「人工管理」流程繁雜，以租屋為例，過程需經過多項作業程序，包含帶看租屋處資料建立、帶看房間、房客資料建立、合約資料建立、設備點交、簽約程序、收取押金、租金催收、續約、換約、提前解約、退租點交、設備修繕及費用結算等等，全需繁複的紙本及人工作業，費時又需要大量人手，不僅帶給管理人員工作負擔，甚至影響到服務品質，以及解決房東、房客問題的效率。
15年來，劉又瑋的租屋管理業務，從紙本資料的人工管理階段做起，曾經嘗試e化運用簡易管理系統作業，卻屢屢遭遇系統大當機，跑不動窘境。劉又瑋說，當時他多渴望有人能開發更完善的智慧型管理系統，取代人工管理。等了十餘年，最終還是自己耐不住，直接投身智慧管理系統平台開發。今日舉辦新產品發表，租賃住宅業出席踴躍。
由伊格集團開發的「智慧租屋i管家」系統平台，依照包租代管產業需求，研發了房源管理、房東/客管理、合約管理、設備管理、業務績效管理、主管報表、收益報表管理到金流管理的total solution多元功能，由於介面簡明，可以直覺操作，透過系統管理，業者、房東及房客權責分明，房東收租金、房客要求修繕，系統都有明確註記及提醒功能，完全是「對症下藥」，解套包租代管產業諸多問題，讓包租代管業跨入另一個新世代。